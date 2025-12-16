Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω διαδήλωσης του ΠΑΜΕ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.
Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ
19:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω διαδήλωσης του ΠΑΜΕ
19:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Στη διάθεση του Αταμάν ο Ναν
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
16:38 ∙ WHAT THE FACT