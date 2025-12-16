Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω διαδήλωσης του ΠΑΜΕ

Συλλαλητήριο στην Αθήνα ενάντια στη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, το απόγευμα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

Διαβάστε επίσης