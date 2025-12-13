Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (Δήμος Μεγαρέων)
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μεγαρέων
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λόγω εργασιών συντήρησης στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας, από 16 έως 19 Δεκεμβρίου 2025, θα ισχύσουν οι εξής αλλαγές στην κυκλοφορία:
- Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ωρου, από το ύψος της χ.θ. 46,140 έως το ύψος της χ.θ. 49,600, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο (σήραγγες Γεράνια και Ευπάλινος).
- Η κυκλοφορία των οχημάτων (εκτός των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων) θα διεξάγεται από την μεσαία και τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
- Προσωρινή απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας, διάρκειας 72 ωρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο και εκτροπή αυτών προς την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, από τον Η/Κ Μεγάρων (38,900 χ.θ.) έως τον Α/Κ Κινέτας (55,800 χ.θ.), από 06:00’ της Τρίτης 16-12-2025 έως 06:00’ της Παρασκευής 19-12-2025.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο
14:34 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
21:27 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ