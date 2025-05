Επιστρέφει το CineFix στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Tο EMΣT μεταμορφώνει για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το CineFIX. Με πανοραμική θέα σε ολόκληρη την πόλη, και φόντο την Ακρόπολη, η ταράτσα του ΕΜΣΤ δημιουργεί μια ιδανική συνθήκη για την προβολή ταινιών, βίντεο και οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 25 Μαΐου σε εβδομαδιαία βάση.

Κυριακή 25 Μαΐου | 21:00

Ένα βράδυ με τον Παλαιστίνιο σκηνοθέτη Mahdi Fleifel.

Μια επιλογή ταινιών και συζήτηση με τον σκηνοθέτη

Εκκινώντας τη φετινή λειτουργία του θερινού κινηματογράφου του ΕΜΣΤ CineFIX, ο Mahdi Fleifel παρουσιάζει μια επιλογή ταινιών του ιδίου καθώς και του εικαστικού Lawrence Abu Hamdan, με τον οποίο συνεργάστηκε στo 45th Parallel. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον καλλιτέχνη και το κοινό.

Γεννημένος στο Ντουμπάι, ο Mahdi Fleifel ζει και εργάζεται μεταξύ Δανίας, Αγγλίας και Ελλάδας. Απόφοιτος της Βρετανικής Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Nakba FilmWorks με έδρα το Λονδίνο το 2010.

Η πιο πρόσφατη ταινία του Fleifel, To a Land Unknown, έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών (Quinzaine des Réalisateurs) στις Κάννες το 2024, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς. Με πάνω από 100 συμμετοχές σε φεστιβάλ, 20 βραβεία και μία υποψηφιότητα για το βραβείο Gotham Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, η ταινία αναμένεται να προβληθεί στις αίθουσες σε περισσότερες από 30 χώρες, εδραιώνοντας τη φήμη του ως τολμηρή φωνή του σύγχρονου κινηματογράφου.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, A World Not Ours, έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και κέρδισε πάνω από 30 βραβεία, ανάμεσά τους το Βραβείο Ειρήνης της Berlinale και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στα φεστιβάλ του Εδιμβούργου και του DOC:NYC.



Mahdi Fleifel

A World Not Ours, 2012

Διάρκεια: 93’

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους



Mahdi Fleifel

I Signed the Petition, 2018

Διάρκεια: 10’ 30”

Με αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους



Mahdi Fleifel

20 Handshakes for Peace, 2014

Διάρκεια: 3’

Στην αγγλική γλώσσα



Lawrence Abu Hamdan

45th Parallel, 2022

Διάρκεια: 15’

Στην αγγλική γλώσσα

Κυριακή 1 Ιουνίου | 21:00

Rumba Rules, New Genealogies, 2020

των David N. Bernatchez και Sammy Baloji, σε συνεργασία με τον Kiripi Katembo Siku

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους σκηνοθέτες, την Κατερίνα Γρέγου και την Ιόλη Τζανετάκη.

Παρακολουθώντας την καθημερινότητα μιας από τις σπουδαιότερες ορχήστρες του σήμερα, το Rumba Rules επιχειρεί να διεισδύσει στα άδυτα μιας μνημειώδους αφρικανικής μουσικής. Αποτελώντας ένα δοκίμιο πάνω στις έννοιες του εγώ και των καταβολών του, η ταινία κορυφώνεται σε ένα είδος αστικής πολυφωνίας.

Οι Ya Mayi, Lumumba, Xéna La Guerrière, Pitchou Travolta, Alfred Solo και Soleil Patron είναι μερικοί μόνο από τους τριάντα σχεδόν καλλιτέχνες που τροφοδοτούν τη δημιουργική ζωή της ορχήστρας Brigade Sarbati. Εισχωρώντας στη ζωή του γκρουπ και στην πόλη της Κινσάσα ταυτόχρονα, η ταινία προσεγγίζει την ουσία της ρούμπα σαν να διεισδύει σε ένα ριζικό υπόβαθρο. Παρακολουθεί την ορχήστρα μέσα από τη δουλειά της στο στούντιο, τις πρόβες και τις συναυλίες της, όπου μια σειρά από διαφορετικά πορτρέτα προσφέρουν μια περιήγηση στη δυναμική αυτής της εξαιρετικά φημισμένης μουσικής του Κονγκό και τις ιστορίες που κουβαλά. Από τις ρίζες τους στις τοπικές κοινότητες έως τους υποστηρικτές τους στη διασπορά, οι φωνές που συνθέτουν την πολυφωνία του Rumba Rules ανήκουν τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν.

Πέμπτη 5 Ιουνίου | 20:30

ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία Μιας Επανάστασης (*να κοιμάμαι στο στήθος του...)

Ειδική προβολή στο CineFIX του ΕΜΣΤ σε συνεργασία με το Athens Pride.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή της ταινίας του Ιωσήφ Βαρδάκη ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία Μιας Επανάστασης (*να κοιμάμαι στο στήθος του...), 2023, διάρκεια 71’ της Laika Productions. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα συμμετέχουν: Γρηγόρης Βαλιανάτος, Δημήτρης Ξανθούλης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Στηβ Στιβακτής, Maria Cyber. Συντονίζει ο Φοίβος Σακαλής.



Το 1977 μια ομάδα ανθρώπων ιδρύει το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλόφιλων Ελλάδος. Το Α.Κ.Ο.Ε., το περιοδικό "Αμφί" και τα γραφεία τους στο θρυλικό υπόγειο της οδού Ζαλόγγου, γίνονται πόλοι έλξης για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα της χώρας, προσφέροντας ένα σημείο αναφοράς για μια κοινότητα που αρχίζει να σχηματίζεται και να συνειδητοποιείται. Είναι μια επανάσταση που διεκδικεί το δικαίωμα στην ύπαρξη, το δικαίωμα στην ευτυχία, το δικαίωμα στην αγάπη.

Η ταινία βραβεύτηκε με το Βραβείο Κοινού Fischer για την Καλύτερη Ελληνική Ταινία Διάρκειας Άνω των 50’ στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τον Μάρτιο του 2023, και είχε 2 υποψηφιότητες στα βραβεία Ίρις 2024 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη.

Περισσότερες Πληροφορίες για τις προβολές:

https://www.emst.gr/events/cinefix-oi-pio-entyposiakes-therines-provoles-stin-taratsa-toy-emst-2#extra2

Εισιτήρια: 4 ευρώ

Κάντε κράτηση των εισιτηρίων σας:

https://www.emst.gr/events/cinefix-oi-pio-entyposiakes-therines-provoles-stin-taratsa-toy-emst-2#extra2