Bono: «Τα παιδιά μου δεν ακολουθούν τις συμβουλές μου»

«Το ωραίο με τις συμβουλές είναι ότι δεν χρειάζεται να τις ακολουθήσεις. Και τα παιδιά μου αυτό έκαναν. Δεν τις ακολούθησαν», τόνισε ο Bono σε πρόσφατη εμφάνισή του στο τηλεοπτικό σόου του Τζίμι Κίμελ. Ο τραγουδιστής των U2 ρωτήθηκε για τη σχέση του με τα παιδιά του και είπε ότι ο μικρότερος, «ο Τζον πέρασε ένα διάστημα στο Joshua Tree National Park στην Καλιφόρνια. Τον ρώτησα αν ξέρει ότι οι U2 είχαν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τον τίτλο “Joshua Tree” και μου απάντησε: “θα τον ακούσω, θα τον ακούσω”».

Για τον μεγάλο γιο του, τον Ελάιζα είπε ότι «παίζει μουσική σε μια μπάντα, τους Inhaler, είναι απίθανοι. Και ο ίδιος δεν δίνει δεκάρα που ο πατέρας του είναι διάσημος. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου», υποστήριξε. Πρόσθεσε ότι «στο τελευταίο τους άλμπουμ, με τίτλο “Open wide”, έχουν ένα τραγούδι που λέγεται “All I got is you” και του είπα ότι οι U2 έχουν ένα τραγούδι που λέγεται “All I want is you”. Σε αγχώνει που μπορεί κάποιοι να κάνουν συγκρίσεις; Και μου απάντησε ξερά “όχι”».

Ο Bono είπε επίσης ότι «αυτό που έχω πει σε όλα τα παιδιά μου είναι ότι το ωραίο με τις συμβουλές είναι ότι δεν χρειάζεται να τις ακολουθήσεις. Και αυτό έκαναν. Δεν τις ακολούθησαν».

Ο τραγουδιστής των U2 βρίσκεται στις ΗΠΑ για την προώθηση του ντοκιμαντέρ «Bono: Stories of surrender» που πρόσφατα έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών με 7λεπτο χειροκρότημα από το κοινό. Η πρεμιέρα του φιλμ θα γίνει αύριο Παρασκευή στο Apple TV+.