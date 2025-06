RootlessRoot: Νέα στέγη και νέα παράσταση για τη Λίντα Καπετανέα και τον Γιόζεφ Φρούτσεκ

(c) Ελίνα Γιουνανλή

Οι RootlessRoot μάς υποδέχονται στη νέα τους στέγη, με το νέο τους έργο, Mountain. Δύο χρόνια μετά την τελευταία τους παράσταση (Silence, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023), η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ επιστρέφουν με ένα πολυαναμενόμενο ντουέτο, που συνδυάζει χορό και λόγο και μιλά για τον κύκλο της ζωής, τον αποχαιρετισμό και τη λειτουργία της μνήμης. Το Mountain θα παρουσιαστεί για τέσσερις μόνο παραστάσεις, από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου.

Το έργο

Όπως ο κύκλος της ζωής ξεκινά από την πρώτη ανάσα και τελειώνει με την τελευταία πνοή, το Mountain ξεκινά με ένα ποίημα για την αναπνοή. Οι δύο ερμηνευτές «γεννιούνται» στην άδεια σκηνή, παλεύουν με στοιχεία του κόσμου, προσπαθούν να δημιουργήσουν. Αυτό που δημιουργούν είναι τελικά η ίδια η ζωή και το νόημά της, σε μια διαδικασία προορισμένη να τελειώνει και να ξεκινά διαρκώς από την αρχή. Στο Mountain η ζωή και ο θάνατος διαδέχονται το ένα το άλλο, σε έναν διαρκή κύκλο δημιουργίας, καταστροφής και αναγέννησης.

Burn it all

Let it burn

Until nothing

Nothing at all

is left to clean

Nothing

Σε αυτόν τον αέναο κύκλο, ο θρήνος, ο αποχαιρετισμός και η μνήμη αναδεικνύονται ως αναγκαίες συνθήκες για την συνέχεια της ζωής. Πώς εξετάζουμε τον θάνατο, πώς θυμόμαστε και τι ξεχνάμε, πώς βιώνουμε τη θνητότητα; Σε μία εποχή που οι άνθρωποι έχουν απολέσει τις τελετουργίες του θανάτου και τη διαδικασία του πένθους, περιθωριοποιώντας τα γηρατειά, αρνούμενοι τον πόνο και τη ματαίωση, το Mountain στέκεται στη σημασία της διαρκούς προετοιμασίας για το τέλος ως πνευματικού και ταυτόχρονα σωματικού άθλου, μια δοκιμασία ισάξια με την ίδια τη ζωή. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή την αναμέτρηση με τον θάνατο, τον απαραίτητο για την ψυχή θρήνο και αποχαιρετισμό, διαδικασίες απαραίτητες για το πέρασμα στην επόμενη φάση της ζωής. Σημειώνουν οι RootlessRoot: «Ο Μονταίνιος έλεγε πως το να φιλοσοφείς σημαίνει να ξέρεις να πεθαίνεις. Τι σημαίνει προετοιμάζομαι για το τέλος; Σημαίνει να είμαι πάντα έτοιμος για αναχώρηση. Ελαφρύς και καθαρός. Χωρίς αποσκευές και βάρη».

Ο νέος χώρος των RootlessRoot

Μετά από αρκετά χρόνια αναζήτησης μόνιμης βάσης, οι RootlessRoot και η Fighting Monkey Practice, η πρακτική μελέτης της ανθρώπινης κίνησης και ανάπτυξης που έχουν δημιουργήσει και διδάσκουν ανά τον κόσμο, βρήκαν νέα ρίζα στο Νέο Ηράκλειο. Η μόνιμη αυτή στέγη αποτελεί ορόσημο για την 20ετή σχεδόν πορεία της ομάδας, καθώς όχι μόνο εκφράζει το όραμα των ανθρώπων της, αλλά αποτελεί και μία ουσιαστική χειρονομία ανταπόδοσης για τον κόσμο του χορού. Ο χώρος σχεδιάστηκε ως ένα ανοιχτό, ευέλικτο περιβάλλον για πρόβες, εργαστήρια και καλλιτεχνική έρευνα, επιστημονική έρευνα και ειδικές εκδηλώσεις. Ήδη, από τον Ιανουάριο του 2025 λειτουργεί ως θεμέλιο για συναντήσεις, συναντήσεις και εξερευνήσεις που επιτρέπουν τον πειραματισμό και τη δημιουργία χωρίς την ανάγκη για επεξήγηση.

Όπως λέει η ίδια η Λίντα Καπετανέα: «Το φανταζόμαστε ως έναν χώρο όπου άνθρωποι από διαφορετικούς κλάδους—καλλιτέχνες, αθλητές, επιστήμονες, τεχνίτες—μπορούν να συναντηθούν. Ένα μέρος για συγκρούσεις. Για να ξυπνήσει ο ένας τον άλλον από την ψευδαίσθηση της γνώσης. Για να γίνονται ερωτήσεις που δεν απαιτούν άμεσες απαντήσεις. Μερικές φορές, η αξία έγκειται στην ίδια τη συνάντηση. Αυτός ο χώρος δεν είναι μόνο για εμάς, αλλά για όποιον εκτιμά την εξερεύνηση και το παιχνίδι: ένα μέρος για ερωτήσεις που μπορεί να μην ταιριάζουν σε ακαδημαϊκές ή επίσημες δομές και όπου μπορεί να προκύψουν απροσδόκητες συνεργασίες».

Συντελεστές:

Σύλληψη – Χορογραφία – Ερμηνεία: Λίντα Καπετανέα, Jozef Fruček

Κείμενα : Jozef Fruček

Επεξεργασία ιδέας και επιμέλεια κειμένων: Ιωάννα Νασιοπούλου

Μουσική σύνθεση: Βασίλης Μαντζούκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Σχεδιασμός ήχου – Ηχοληψία: Χρήστος Παραπαγκίδης

Κατασκευή Σκηνικών: Jozef Fruček

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Ειρήνη Γεωργακίλα

Κατασκευή κοστουμιών: Atelier Τσιούνη

Κατασκευή μάσκας: Ηλιάνα Σκουλάκη

Πληροφορίες για την παράσταση:

Πέμπτη 19 – Κυριακή 22 Ιουνίου στις 21:00

RootlessRoot Space, Χελμού 11, Νέο Ηράκλειο

Διάρκεια: 50 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος - 12€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, άτομα άνω των 65 ετών και ατέλειες)

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/rootlessroot-mountain/

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.