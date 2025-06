Ντέιβιντ Λιντς: Πουλήθηκε η καρέκλα και η κούπα του σε δημοπρασία

Έναντι 4,25 εκατ. δολαρίων πουλήθηκαν τα προσωπικά αντικείμενα του σπουδαίου Ντέιβιντ Λιντς σε δημοπρασία στο Λος Αντζελες. Πλήθος ενδιαφερόμενων έδωσε το παρόν τόσο στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία όσο και online για να διεκδικήσει κάποια από τα 450 περίπου αντικείμενα του σκηνοθέτη που βγήκαν στο σφυρί.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα 11 σενάρια της ακυκλοφόρητης ταινίας του «Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence» που πουλήθηκαν στα 195.000 δολάρια, ενώ μια κούπα καφέ «Twin Peaks» άλλαξε χέρια με 11.700 δολάρια, το σενάριο της «Χαμένης Λεωφόρου» πουλήθηκε στα 195.000 δολάρια και η καρέκλα του σκηνοθέτη που χρησιμοποιούσε στα 91.000 δολάρια.

Ο Ντέιβιντ Λιντς πέθανε στα 78 του χρόνια στο σπίτι της κόρης του στο Λος Αντζελες τον περασμένο Ιανουάριο, στις μεγάλες πυρκαγιές της περιοχής και πρόσφατα έγινε γνωστό ότι στις προθέσεις του ήταν το γύρισμα μιας τηλεοπτικής σειράς πολλών επεισοδίων για το Netflix τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Τίτλος της θα ήταν «Unrecorded night» και σύμφωνα με τους συνεργάτες του «θα ήταν ότι καλύτερο είχε κάνει ποτέ».