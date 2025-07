Sani Festival: Έρχεται η «Nouvelle Vague» εμπειρία στο λόφο της Σάνης

Στις 9 Αυγούστου έρχονται στο Sani Festival οι Nouvelle Vague για μια συναυλία που υπόσχεται μελωδία, συναίσθημα, ρυθμό και στυλ – με λίγα λόγια, την απόλυτη «Nouvelle Vague» εμπειρία.

Από πού ξεκίνησαν όλα

Η ιστορία των Nouvelle Vague ξεκινά το 2004, όταν δύο Γάλλοι παραγωγοί και μουσικοί, ο Marc Collin και ο Olivier Libaux, αποφάσισαν να διασκευάσουν αγαπημένα τραγούδια της εφηβείας τους από την new wave και post-punk σκηνή των 80s, δίνοντάς τους μια εντελώς νέα αισθητική μέσα από bossa nova, jazz και 60s pop ενορχηστρώσεις. Το εγχείρημα ήταν τολμηρό, σχεδόν αυθόρμητο – και όμως, το αποτέλεσμα αποδείχθηκε ιδιοφυές.

Nouvelle Vague - Love Will Tear Us Apart (Full Track):

Το ίδιο τους το όνομα είναι ένας ευφυής συνδυασμός πολιτιστικών αναφορών –το τέλειο λογοπαίγνιο που συμπυκνώνει την ουσία του project.

Nouvelle Vague στα γαλλικά σημαίνει new wave (όπως θα λέγαμε αγγλικά), παραπέμπει ευθέως στο μουσικό ρεύμα της δεκαετίας του '80, αλλά και στο θρυλικό κινηματογραφικό κίνημα της γαλλικής πρωτοπορίας. Την ίδια στιγμή, η bossa nova – από την οποία αντλούν τον ηχητικό τους καμβά – σημαίνει στα πορτογαλικά «νέο κύμα».

Έτσι, μέσα σε δύο λέξεις, χωρούν το μουσικό τους παρελθόν, την αισθητική τους κατεύθυνση και το δημιουργικό τους σχόλιο πάνω στην τέχνη της διασκευής.

Μια αισθητική επανάσταση

Από την πρώτη τους εμφάνιση, οι Nouvelle Vague κέρδισαν κοινό και κριτικούς με τις ανατρεπτικές αλλά εξαιρετικά κομψές διασκευές σε κομμάτια όπως: Love Will Tear Us Apart (Joy Division), In A Manner of Speaking (Tuxedomoon), Ever Fallen In Love (Buzzcocks), Dance With Me (Lords of the New Church), The Killing Moon (Echo & The Bunnymen), Too Drunk To Fuck (Dead Kennedys).

Nouvelle Vague - In A Manner Of Speaking (Full Track):

Το ντεμπούτο τους έγινε δισκογραφικό φαινόμενο, πουλώντας πάνω από 200.000 αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά από άλμπουμ και περιοδείες που τους καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γαλλικά σχήματα της εποχής τους.

Ένα project που δεν επαναλαμβάνεται

Η επιτυχία των Nouvelle Vague δεν βασίζεται σε κάποια «συνταγή». Κάθε άλμπουμ και κάθε live τους είναι μια νέα περιπέτεια. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Marc Collin:

«Οι διασκευές μας έφεραν πιο κοντά στη μελωδία και τον στίχο. Πολλοί άκουσαν για πρώτη φορά Joy Division μέσα από εμάς. Ήταν σαν να ανακαλύπτουν ξανά αυτά τα τραγούδια χωρίς τον "ήχο των 80s" που τους ξένιζε.»

Και συνεχίζει: «Η bossa nova, όπως και το post-punk, έχει μελαγχολία. Αν κρατήσεις αυτή τη μελαγχολία, χωρίς τη θορυβώδη παραγωγή, το τραγούδι αποκαλύπτεται.»

Nouvelle Vague - Dance With Me (Full Track):

2025: νέα εποχή, νέες φωνές, νέα ενέργεια

Ο θάνατος του Olivier Libaux το 2021 σήμανε μια δύσκολη στιγμή για το σχήμα. Όμως ο Marc Collin αποφάσισε να συνεχίσει, δίνοντας στους Nouvelle Vague νέα πνοή. Το 2024 κυκλοφόρησαν το έβδομο άλμπουμ τους με τίτλο: Should I Stay Or Should I Go?

Η ιδέα γεννήθηκε τυχαία, όταν ο Collin συνάντησε την ανερχόμενη τραγουδίστρια Alonya σε ένα πάρτι και την κάλεσε στο στούντιο. Της ζήτησε να του τραγουδήσει το Should I Stay Or Should I Go των The Clash – και η ερμηνεία της ήταν τόσο συγκλονιστική, που όχι μόνο μπήκε στο άλμπουμ, αλλά του έδωσε και τον τίτλο του.

Nouvelle Vague - Should I Stay or Should I Go? - Union Chapel, London, 4/3/24:

Στο νέο άλμπουμ συμμετέχουν οι Alonya και Marine Quéméré, δύο από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της νέας γενιάς. Το υλικό περιλαμβάνει διασκευές σε: This Charming Man (The Smiths), You Spin Me Round (Dead or Alive), Rebel Yell (Billy Idol), Only You (Yazoo), The Look Of Love (ABC),Shout (Tears for Fears), What I Like Most About You Is Your Girlfriend (The Specials).

Δείτε εδώ το βίντεο κλιπ του Shout (Feat. Bijou & Marine Quéméré):

Γιατί να τους δεις live

Η σκηνική παρουσία των Nouvelle Vague είναι μοναδική. Χωρίς στημένα setlists, κάθε εμφάνιση είναι γεμάτη αυθορμητισμό, συναισθηματική ένταση και διάχυτη θεατρικότητα. Το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς – συμμετέχει. Λικνίζεται, ονειρεύεται, συγκινείται, χορεύει.

«Κάθε συναυλία μας είναι σαν ένα ταξίδι χωρίς σχέδιο, αλλά με ανοιχτή καρδιά και διάθεση για ανακάλυψη», λέει ο Collin.

Sani Festival – 9 Αυγούστου 2025

Το σκηνικό είναι ιδανικό: ο Λόφος της Σάνης, με θέα στο απέραντο γαλάζιο και τον έναστρο ουρανό, θα φιλοξενήσει μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες του φετινού καλοκαιριού.

Οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στην Ελλάδα για να θυμίσουν πόσο ανατρεπτική και όμορφη μπορεί να είναι η μουσική όταν παίζεται με αλήθεια, φαντασία και στιλ.

Ελάτε να ανεβείτε μαζί μας στο κύμα των Nouvelle Vague.

Ένα κύμα που δεν σταματά ποτέ να συγκινεί.

Το Sani Festival συνεχίζεται έως τις 23 Αυγούστου σε ένα από τα πιο επιβλητικά σκηνικά της Μεσογείου, με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η συνέχεια γράφεται το Σάββατο 26 Ιουλίου στον Λόφο της Σάνης, με την εμφάνιση της θρυλικής ερμηνεύτριας του "I Will Survive" Gloria Gaynor, η ασύγκριτη Grace Jones (2 Αυγούστου) με την εμβληματική σκηνική παρουσία και οι Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo (16 Αυγούστου), που επιστρέφουν μετά την περσινή sold-out εμφάνισή τους στην Χαλκιδική. Η αυλαία του φετινού φεστιβάλ θα πέσει στις 23 Αυγούστου, με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη σπουδαία Ελληνίδα στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου, με τις φωνές του Μανώλη Μητσιά, της Γλυκερίας, της Πίτσας Παπαδοπούλου και άλλ ων σπουδαίων ερμηνευτών, πλαισιωμένους από τη Salonique Brass Band, σε μια γιορτή πολιτισμού και μουσικής.

