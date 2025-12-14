«Μητρώο 11»: Πώς εξασφαλίζεις αποζημίωση 10.000€ από ανεπιθύμητες κλήσεις
Οριστικό φρένο στα ενοχλητικά τηλεφωνήματα βάζει η παγιωμένη πλέον νομολογία και πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ενισχύοντας αποφασιστικά τα δικαιώματα εκατομμυρίων συνδρομητών.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημαντική και οριστική ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι στις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις φέρνει η πλέον ξεκάθαρη νομολογιακή γραμμή των δικαστηρίων, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ