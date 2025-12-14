«Μητρώο 11»: Πώς εξασφαλίζεις αποζημίωση 10.000€ από ανεπιθύμητες κλήσεις

Οριστικό φρένο στα ενοχλητικά τηλεφωνήματα βάζει η παγιωμένη πλέον νομολογία και πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ενισχύοντας αποφασιστικά τα δικαιώματα εκατομμυρίων συνδρομητών.

Newsbomb

«Μητρώο 11»: Πώς εξασφαλίζεις αποζημίωση 10.000€ από ανεπιθύμητες κλήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική και οριστική ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι στις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις φέρνει η πλέον ξεκάθαρη νομολογιακή γραμμή των δικαστηρίων, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή-Προϋπολογισμός 2026 - Λιβάνιος: Επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές

11:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YODO: Η εφαρμογή που γεφυρώνει τη «σιωπή» - Εσύ τι θες να ακούσουν οι δικοί σου όταν δεν θα'σαι πια εδώ;

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

11:29LIFESTYLE

Ανδρομάχη: Το ξεχωριστό βίντεο με τον ενός έτους γιο της - «Τι δώρο μας έκανε ο Θεός»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη Ηλείας: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

10:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Ο Μπαρτζώκας θέλει να κάνω το παιχνίδι μου» - Οι πρώτες δηλώσεις του Μόντε Μόρις

10:48ΕΛΛΑΔΑ

«Μητρώο 11»: Πώς εξασφαλίζεις αποζημίωση 10.000€ από ανεπιθύμητες κλήσεις

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε μετά από χιλιάδες χρόνια το μυστήριο της εξαφάνισης των Μάγια

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Βίντεο

10:40ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Περιστέρι σε ιστορικό παιχνίδι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

BrainReGain: Ένας Έλληνας εξιστορεί την επιστροφή του στην πατρίδα - Όραμα επαναπατρισμού από αυτούς που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι έγινε με τον «Φραπέ» στη Βουλή - Όλα όσα αποκάλυψε

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στη δολοφονία Αμερικανών στη Συρία: Μέλος του στρατού της Δαμασκού ο δράστης, δήλωσε αξιωματούχος

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Επικίνδυνο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός λεωφορείου αγνόησε τις κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι ώρα

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανασκόπηση Μητσοτάκη: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, είπε για τους αγρότες

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικά ομόλογα «ψηφίζουν» οι διεθνείς οίκοι και το 2026 - Προτιμώνται ακόμη και από τα γερμανικά

09:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης – Ολυμπιακός και τους ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Βίντεο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι έγινε με τον «Φραπέ» στη Βουλή - Όλα όσα αποκάλυψε

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη Ηλείας: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι ώρα

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μου είπε ότι δεν ήταν καλά και εξαφανίστηκε» λέει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού που αγνοείται

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανασκόπηση Μητσοτάκη: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, είπε για τους αγρότες

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ