«Μπαμπά, βρέθηκε καρδιά για μένα»: Η συγκινητική στιγμή που 11χρονη ανακοινώνει τη σωτήρια είδηση

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης απαθανατίστηκε σε βίντεο, δείχνοντας ένα 11χρονο κορίτσι να ανακοινώνει στον πατέρα της ότι θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς.

«Μπαμπά, βρέθηκε καρδιά!» ήταν τα λόγια της μικρής Άβα, τα οποία προκάλεσαν κύμα χαράς και ανακούφισης στην οικογένειά της, έπειτα από μια μακρά και αγωνιώδη αναμονή.

Ο αγώνας της Άβα

Η Άβα γεννήθηκε το 2014 με σοβαρές καρδιολογικές ανωμαλίες και υποβλήθηκε στην πρώτη της επέμβαση ανοιχτής καρδιάς μόλις έξι ημερών. Πέρυσι, στην ηλικία των δέκα ετών, μια απλή ιγμορίτιδα επιδεινώθηκε, οδηγώντας τη σε καρδιακή ανεπάρκεια. Τότε ήταν που εντάχθηκε στη λίστα μεταμοσχεύσεων.

Η 11χρονη πέρασε πάνω από 200 ημέρες περιμένοντας για το πολυπόθητο μόσχευμα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Cleveland Clinic Children’s στο Οχάιο.

Η μεγάλη είδηση

Τον Μάρτιο του 2025, η μητέρα της Άβα, Τζέιμι, έλαβε το τηλεφώνημα: Βρέθηκε η νέα καρδιά για την κόρη της. Η Άβα ζήτησε αμέσως να καλέσει τον πατέρα της, Σον, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι με τη μικρότερη κόρη τους.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συνέβαινε επιτέλους», θυμάται αργότερα η Άβα.

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε τον ίδιο μήνα από τον παιδοκαρδιοχειρουργό Δρ. Χανί Ναζμ. Έπειτα από οκτώ μήνες νοσηλείας, η Άβα κατάφερε επιτέλους να επιστρέψει στο σπίτι της.

«Το να ακούω την Άβα να λέει αυτές τις λέξεις, ήταν απέραντα συγκινητικό. Ύστερα απ' όλα όσα είχε περάσει, ήμασταν επιτέλους ένα βήμα πιο κοντά στο να επιστρέψουμε σπίτι για πάντα», δήλωσε ο πατέρας της, Σον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

