Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Με Λιούμπισιτς η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο η φορμαρισμένη ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό που παίζει χωρίς άγχος.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά το θρίαμβο στον Πόντο κόντρα στην Σάμσουνσπορ, ψάχνουν ένα ακόμη νικηφόρο αποτέλεσμα για να δώσουν συνέχεια στις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις και αποτελέσματα του τελευταίου καιρού.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επαναφέρει τους Ζοάο Μάριο και Δημήτρη Καλοσκάμη στην ενδεκάδα, καθώς αμφότεροι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα κι ως εκ τούτου δεν έπαιξαν στη Σαμψούντα. Ο Σέρβος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού και στον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος αναμένεται να παίξει στα άκρα (πιθανότατα δεξιά).

01 02 Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό Πηγή: AEK FC 02 02 Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού για τον αγώνα με την ΑΕΚ Πηγή: PANETOLIKOS FC

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Σιέλης, Γκαρθία, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Σμυρλής, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι: Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Μάνος, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Κακιώνης, Τσούρα, Αγαπάκης, Νικολάου.

