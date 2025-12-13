ΑΕΚ για Λανουά: «Αντιφατικά μηνύματα για παρόμοιες φάσεις, ανάλογα με το ποιες ομάδες αφορά»

Στην επίθεση ξανά η ΑΕΚ, η οποία παρέθεσε βίντεο με τα… αντιφατικά μηνύματα που περνάει μέσα από παρόμοιες φάσεις ο Στεφάν Λανουά.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βίντεο παρουσίασε μέσα από ανάρτηση του ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ, Τάσος Τσατάλης.

Σε αυτό παρουσιάζονται τα όσα έχει πει ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στις αναλύσεις του για τις αμφισβητούμενες φάσεις, με αποτέλεσμα να τον εκθέτει μέσα από τα δικά του λόγια!

Ο Τσατάλης στην ανάρτηση του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τέταρτη αγωνιστική της φετινής σεζόν. Ο κ. Λανουά αναλύει στο καθιερωμένο βίντεο της εβδομάδας, τις δύο φάσεις ακυρωμένων γκολ στο ΑΕΛ – ΑΕΚ και στο Κηφισιά – Άρης. Για το πρώτο ματς λέει ότι καλώς ακυρώθηκε το γκολ του Πινέδα, καθώς (παρότι ξεκάθαρο πλάνο που να δείχνει την επαφή και να δημοσιοποιήθηκε, δεν υπήρξε ποτέ) η μπάλα βρήκε στο χέρι του.

Για το γκολ της Κηφισιάς, πάει σε σύγκριση με το γκολ του Πινέδα και μας λέει ότι κακώς ακυρώθηκε.

Γιατί η μπάλα βρήκε μεν στο χέρι του Τετέ, όμως δεν μπήκε γκολ από αυτόν, αλλά από τον συμπαίκτη του στον οποίο πήγε από το χέρι του Τετέ η μπάλα (το χέρι ακούσιο).

Σχολιάζοντας την φάση του γκολ του Ζοάο Μάριο με τον Ατρόμητο, ο κ. Λανουά πάλι στο καθιερωμένο βίντεο για την δέκατη τρίτη αγωνιστική αυτή τη φορά, προβάλλει ένα πλάνο με το οποίο υποτίθεται πως κατοχυρώνεται η αίσθηση ότι υπήρξε χέρι. Βεβαίως ούτε από αυτό το πλάνο πιστοποιείται πως το σημείο που βρίσκει η μπάλα θεωρείται βάσει κανονισμού, χέρι. Τουναντίον το πλάνο δείχνει ότι δεν είναι (ούτε χέρι, ούτε εκούσιο, ούτε σε μη φυσική θέση). Και γι΄αυτό άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία των σχολιαστών αποφάνθηκε ότι δεν είναι χέρι.

Ο κ. Λανουά δεν θεώρησε απαραίτητο να μας εξηγήσει. Αποφάνθηκε απλά πως είναι χέρι και έπρεπε να ακυρωθεί (παρά το γεγονός ότι στην τηλέ-διάσκεψη που ακολούθησε με όλους τους διαιτητές της αγωνιστικής, κάποιοι από αυτούς απ’ ότι έχει αναφερθεί σε ρεπορτάζ αρκετών Μέσων εξέφρασαν άλλη άποψη…).

Ο κ. Λανουά στην μια περίπτωση (Κηφισιά – Άρης) λέει ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει, παρότι η μπάλα πάει στον σκόρερ από το χέρι συμπαίκτη του. Στην άλλη περίπτωση του γκολ του Ζοάο Μάριο, μας λέει ότι παρότι συμβαίνει το ίδιο, το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Γιατί; Απάντηση δεν υπάρχει.

Τα βάζουμε όλα αυτά μαζί σε ένα βίντεο για να βγάλει ο καθένας εύκολα τα συμπεράσματα του. Και για το τι βλέπει και για την προσέγγιση του σχολιασμού από τον επικεφαλής της ΚΕΔ.

Επίσης θυμίζουμε με πόση έμφαση είχε αναγγείλει πέρσι ο πρόεδρος της ΕΠΟ την επιστροφή του σχολιασμού των φάσεων, με επίκεντρο να μας εξηγεί και να καταλαβαίνουμε ο κ. Λανουά. Και προφανώς όχι για να είμαστε στο «όποιος κατάλαβε, κατάλαβε» και «ό,τι κατάλαβε ο καθένας». Ενώ στην πραγματικότητα προφανώς ο αρχιδιαιτητής περνάει αντιφατικά μηνύματα στους διαιτητές, κατά δικιά του επιλογή… Για παρόμοιες φάσεις… Ανάλογα με το ποιες ομάδες αφορά…».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Λαχτάρα για ηλικιωμένο οδηγό - Έπιασε φωτιά το όχημά του εν κινήσει

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνες πλημμύρες στις ΗΠΑ: Διασώσεις πολιτών από ελικόπτερα - Βίντεο

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύλληψη 28χρονου με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση 17 κιλών κάνναβης στην Εσθονία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

«Η δεξιά του Κυρίου» στο πλευρό των αγροτών: Μητροπολίτες στηρίζουν τον αγώνα τους

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαλίκης: Διέκοψε το πρόγραμμα γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ για Λανουά: «Αντιφατικά μηνύματα για παρόμοιες φάσεις, ανάλογα με το ποιες ομάδες αφορά»

13:53TRAVEL

Η Σίφνος εντάσσεται στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουαλία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε κήπο σπιτιού

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Επίσημο! Ο Πάμπλο Λάσο είναι ο νέος τεχνικός της Αναντολού Εφές

13:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών

13:45LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Το τρυφερό φιλί στον Βασίλη Μπισμπίκη από την πίστα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγκανιάστηκε το κτίριο ενδιαίτησης του Τμήματος Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων στον Σκαραμαγκά - Φωτογραφίες

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

13:28ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR: Γεμίζει η SUNEL Arena για την αναμέτρηση της GBL!

13:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύσεις ύψους 2,1 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς μηδικής στον Έβρο και βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυτοκίνητο πολυτελείας έπεσε σε πισίνα - Η οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι - Βίντεο

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι συμβαίνει με το «σπέρμα των Βίκινγκ»

13:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League Γυναικών: Ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, επικίνδυνη έξοδο ο Παναθηναϊκός | Το πρόγραμμα

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ: Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν απέχει πολύ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

14:10ΕΛΛΑΔΑ

«Η δεξιά του Κυρίου» στο πλευρό των αγροτών: Μητροπολίτες στηρίζουν τον αγώνα τους

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα Δημοκρατία έχει διαγράψει τον Μύρωνα Χιλετζάκη - Τι είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαλίκης: Διέκοψε το πρόγραμμα γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι συμβαίνει με το «σπέρμα των Βίκινγκ»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Αν δεχτεί ο Μητσοτάκης τα αιτήματά μας σταματάμε, αλλιώς θα το πάμε μέχρι τέλους», λέει στο Newsbomb μέλος της επιτροπής αγώνα Προμαχώνα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του ανιψιού που έχει συλληφθεί

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση - Βρήκαν λίρες, ράβδους χρυσού και ρολόγια

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ