AEK: «Μια ιστορία από την Πόλη» στη Σαμψούντα – Δείτε το βίντεο με τα… παρασκήνια του θριάμβου

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ και «αγκάλιασε» την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έκανε λόγο για «τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου», με την παρακάμερα να παρουσιάζει όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες της CosmoteTV.

Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα πήγαν στο σημείο που βρίσκονταν οι πάνω από 1.000 οπαδοί της ΑΕΚ και μαζί τραγούδησαν το σύνθημα «μια ιστορία από την Πόλη».

Επίσης, η παρακάμερα κατέγραψε κι ένα… ασυνήθιστο ξέσπασμα χαράς του Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και προσέφερε ηρεμία στην «κιτρινόμαυρη» άμυνα.

Δείτε την παρακάμερα του Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ

