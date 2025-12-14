Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης – Ολυμπιακός και τους ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

Με σπουδαίες αναμετρήσεις μπαίνουν οι ευρωπαίοι στον δεύτερο γύρο της Super League, με το Άρης – Ολυμπιακός να ξεχωρίζει - Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/12).

Newsbomb

Άρης - Ολυμπιακός Super League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 14η αγωνιστική της Super League, είναι η πρώτη του δευτέρου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και παράλληλα η προτελευταία για το 2025.

Στο… κυρίως πιάτο που διεξάγεται σήμερα, αγωνίζονται οι τέσσερις του λεγόμενου Big-4. Το σαφώς πιο δύσκολο έργο απ’ όλους, το έχει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη που παρά τα προβλήματά του, θέλει πάση θυσία να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Σε ένα ματς που για τους Θεσσαλονικείς ίσως να φέρει και εξελίξεις στον πάγκο αν και πάλι δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Το Άρης – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Στο Αγρίνιο η φορμαρισμένη ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό που παίζει χωρίς άγχος, ενώ στο Περιστέρι ο Ατρόμητος, που δεν αισθάνεται άνετα με τη βαθμολογική του θέση και συγκομιδή, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Τέλος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Λεωφόρο τον Βόλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/12):

13:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μαρούσι – ΠΑΟΚ

Stoiximan GBL

13:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Μίλαν – Σασουόλο

Serie A 2025-26

14:00

Action 24

Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor

Greek Super League 2 2025-2026

14:30

Novasports 2HD

Σάλκε – Νυρεμβέργη

Bundesliga 2 2025/26

15:00

Novasports 1HD

Σεβίλλη – Οβιέδο

La Liga EA Sports 2025/26

15:30

Novasports Start

Άγιαξ – Φέγενορντ

Eredivisie 2025/26

16:00

Novasports Premier League

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

16:00

Novasports Prime

Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 5HD

Σάντερλαντ – Νιούκαστλ

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 4HD

Γουέστ Χαμ - Άστον Βίλα

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Φιορεντίνα - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ουντινέζε – Νάπολι

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Περιστέρι – Ολυμπιακός

Stoiximan GBL

16:30

Novasports 3HD

Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

Bundesliga 2025/26

17:15

Novasports 1HD

Θέλτα – Μπιλμπάο

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Σεντ Μίρεν – Σέλτικ

Premier Sports Cup 2025-26

17:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Stoiximan Super League 2025-26

17:45

Novasports 6HD

Άλκμααρ – Εξέλσιορ

Eredivisie 2025/26

18:00

Novasports 2HD

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αθηναϊκός – Ολυμπιακός

Α1 Basketball League Γυναικών

18:30

Novasports Premier League

Μπρέντφορντ – Λιντς

Premier League 2025/26

18:30

Novasports Start

Μπάγερν Μονάχου – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Τζένοα – Ίντερ

Serie A 2025-26

19:30

Novasports 1HD

Λεβάντε – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές

Turkish Basketball Super League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Άρης – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μανρέσα – Μπαρτσελόνα

ACB Liga Endesa 2025-26

20:30

Novasports 3HD

Βέρντερ Βρέμης – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μαρκόπουλο – ΑΕΚ

Α1 Γυναικών Volley League

21:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια

Lega Basket Serie A 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπολόνια – Γιουβέντους

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Start

Θέουτα - Λας Πάλμας

Ποδόσφαιρο

22:00

Novasports 1HD

Αλαβές - Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ιντιάνα Πέισερς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Αρούκα – Αλβέρκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:10

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπόμπή

