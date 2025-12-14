Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης – Ολυμπιακός και τους ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

Η 14η αγωνιστική της Super League, είναι η πρώτη του δευτέρου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και παράλληλα η προτελευταία για το 2025.

Στο… κυρίως πιάτο που διεξάγεται σήμερα, αγωνίζονται οι τέσσερις του λεγόμενου Big-4. Το σαφώς πιο δύσκολο έργο απ’ όλους, το έχει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη που παρά τα προβλήματά του, θέλει πάση θυσία να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Σε ένα ματς που για τους Θεσσαλονικείς ίσως να φέρει και εξελίξεις στον πάγκο αν και πάλι δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Το Άρης – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Στο Αγρίνιο η φορμαρισμένη ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό που παίζει χωρίς άγχος, ενώ στο Περιστέρι ο Ατρόμητος, που δεν αισθάνεται άνετα με τη βαθμολογική του θέση και συγκομιδή, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Τέλος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Λεωφόρο τον Βόλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/12):

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Σασουόλο Serie A 2025-26 14:00 Action 24 Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor Greek Super League 2 2025-2026 14:30 Novasports 2HD Σάλκε – Νυρεμβέργη Bundesliga 2 2025/26 15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οβιέδο La Liga EA Sports 2025/26 15:30 Novasports Start Άγιαξ – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26 16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26 16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ Premier League 2025/26 16:00 Novasports 5HD Σάντερλαντ – Νιούκαστλ Premier League 2025/26 16:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ - Άστον Βίλα Premier League 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα - Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Νάπολι Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL 16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26 17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Μπιλμπάο La Liga EA Sports 2025/26 17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Premier Sports Cup 2025-26 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26 17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – Εξέλσιορ Eredivisie 2025/26 18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών 18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Λιντς Premier League 2025/26 18:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Μάιντς Bundesliga 2025/26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ίντερ Serie A 2025-26 19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26 20:00 Novasports Prime Άρης – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26 20:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Γιουβέντους Serie A 2025-26 22:00 Novasports Start Θέουτα - Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο 22:00 Novasports 1HD Αλαβές - Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ιντιάνα Πέισερς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Αλβέρκα Liga Portugal Betclic 2025-26 23:10 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπόμπή

