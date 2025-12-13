Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Ροντινέι για το ματς με τον Άρη
Η αποστολή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης» κόντρα στους Θεσσαλονικείς.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (14/12). Η μοναδική εκτός έδρας αναμέτρηση στην οποία δεν έχει νικήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επί των ημερών του.
Ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για τη δύσκολη έξοδο των «ερυθρόλευκων». Στην Αττική έμεινε ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης, ενώ εκτός είναι και οι Μπιανκόν, Ρέτσος, Πασχαλάκης.
H αποστολή του Ολυμπιακού:
Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
