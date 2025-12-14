Λύθηκε μετά από χιλιάδες χρόνια το μυστήριο της εξαφάνισης των Μάγια

Αποκαλύφθηκε η αιτία της κατάρρευσης του πολιτισμού των Μάγια, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Όπως αναφέρει το National Geographic, οι Μάγια ήταν ένας τεράστιος μεσοαμερικανικός πολιτισμός, που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας