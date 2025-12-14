Λύθηκε μετά από χιλιάδες χρόνια το μυστήριο της εξαφάνισης των Μάγια
Οι επιστήμονες έλυσαν τελικά το μυστήριο της εξαφάνισης των Μάγια μετά από χιλιάδες χρόνια.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αποκαλύφθηκε η αιτία της κατάρρευσης του πολιτισμού των Μάγια, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Όπως αναφέρει το National Geographic, οι Μάγια ήταν ένας τεράστιος μεσοαμερικανικός πολιτισμός, που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ