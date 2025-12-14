Θεσσαλονίκη: Οδηγός λεωφορείου αγνόησε τις κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση πλησίον των ΚΤΕΛ Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τα προειδοποιητικά σήματα και τα κινητά φράγματα που βρίσκονταν σε λειτουργία, και προσέκρουσε πάνω τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη 53χρονου ημεδαπού, ο οποίος δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος πριν από τη διάβαση, παρά τη λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και ηχητικών σημάτων.

Από την ενέργεια αυτή προκλήθηκε βλάβη στη μπάρα που κατέβαινε εκείνη τη στιγμή, ενώ σε κοντινή απόσταση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια επιβατών και διερχόμενων οδηγών.

Ο 53χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

