Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικους που έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια στο κέντρο της πόλης

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και ηλεκτρονικά τσιγάρα τα οποία είχαν αφαιρέσει από περιοχή του κέντρου 

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
1'
Χειροπέδες σε ομάδα ανηλίκων που έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια στη Θεσσαλονίκη πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (12/12).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βραδινές ώρες χθες (12-12-2025) στο κέντρο της πόλης, τρεις ανήλικοι ημεδαποί (2 αγόρια – 1 κορίτσι), οι οποίοι νωρίτερα ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν ηλεκτρικό πατίνι.

Στην κατοχή τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 1 ηλεκτρικό ποδήλατο, 18 ηλεκτρονικά τσιγάρα και 2 υγρά αναπλήρωσης καπνικού προϊόντος, τα οποία, όπως προέκυψε κατά την προανάκριση, αφαίρεσαν από κοινού απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας στην περιοχή του κέντρου, καθώς και ένα επιπλέον ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εγκατέλειψαν.

Τα 2 ηλεκτρικά πατίνια αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των έτερων κλοπιμαίων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν συγγενικά πρόσωπα των προαναφερομένων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανήλικου.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

