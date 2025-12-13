Θεσσαλονίκη: Άφησε μόνο του στο σπίτι τον ανήλικο ανιψιό του

Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών συνέλαβαν έναν 32χρονο, ο οποίος άφησε τον ανήλικο ανιψιό του μόνο στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι είχε την επίβλεψή του. Το περιστατικό σημειώθηκε μεσημβρινές ώρες της 12ης Δεκεμβρίου 2025 και έγινε αντιληπτό από πολίτες, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Aρχές και πλέον εξετάζονται οι περαιτέρω ενέργειες για την ασφάλεια του ανηλίκου.