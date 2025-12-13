Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για να αποδοθεί η Πλατεία Ελευθερίας στους κατοίκους

Να αποδοθεί άμεσα η Πλατεία Ελευθερίας στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης ζήτησαν σήμερα (13/12), μέλη της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη Ανάποδα».

Σε μια συμβολική κινητοποίηση, μέλη της παράταξης συγκεντρώθηκαν απέναντι από την πλατεία, άνοιξαν ένα πανό με το αίτημά τους και μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια στους διερχόμενους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της παράταξης, ο χώρος, "παρότι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, συνεχίζει να λειτουργεί ως πάρκινγκ: ένα πάρκινγκ παράνομο, χωρίς καμία απόφαση ή αδειοδότηση από τα αρμόδια όργανα".

"Μπροστά στο αδιέξοδο, προτείνουμε το αυτονόητο: να κλείσει άμεσα το παράνομο πάρκινγκ, να αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με ιδία μέσα κάποιες ελάχιστες εργασίες διαμόρφωσης (παγκάκια, φυτεύσεις κοκ) και να επιστραφεί η Πλατεία στους πολίτες. Και όταν ευοδωθεί επιτέλους ο διαγωνισμός ανάπλασης, να γίνει και η επιλεγμένη ανάπλαση. Με αυτό τον τρόπο άλλωστε, αφαιρείται το όποιο κίνητρο του εργολάβου για τις συνεχείς προσφυγές" σημειώνεται στην ανακοίνωση.

