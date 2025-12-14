Ολυμπιακός: «Ο Μπαρτζώκας θέλει να κάνω το παιχνίδι μου» - Οι πρώτες δηλώσεις του Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο μετά τις 9 το πρωί (βλ. 09:55) με πτήση από το Ντιτρόιτ, μέσω Νέας Υόρκης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει τον Μόντε Μόρις να μπει άμεσα στις προπονήσεις, ώστε να δει την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται, καθώς ακολουθεί «διπλή» εβδομάδα στη Euroleague.

Ο 30χρονος κατά την άφιξη του στη χώρα μας ρωτήθηκε για το τι του ζήτησε ο Έλληνας τεχνικός, ενόψει της συνεργασίας τους, με τον ίδιο να αναφέρει ότι: «Ο κόουτς θέλει να παίξω το παιχνίδι μου, σε έναν παρόμοιο ρόλο με αυτόν που είχα στο Ντένβερ. Ένας floor general, να είμαι επιθετικός και να κάνω τους συμπαίκτες μου καλύτερους. Η δουλειά μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ και να πάρω νίκες. Αυτό ήρθα να κάνω και να το διασκεδάσω».

Επίσης, αποκάλυψε ότι πριν πάρει την οριστική απόφασση του μίλησε, μεταξύ άλλων, με τους Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τους οποίους, πλέον, θα έχει αντιπάλους στα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μόντε Μόρις κατά την άφιξή του:

«Νιώθω ωραία που είμαι εδώ. Ξέρω πως υπάρχει μπασκετική κουλτούρα εδώ, έχω εισπράξει ήδη πολλή αγάπη από τους φιλάθλους και τώρα θέλω να μπω στο γήπεδο και να παίξω δυνατά για την ομάδα».

Για το τι του είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ο κόουτς θέλει να παίξω το παιχνίδι μου, σε έναν παρόμοιο ρόλο με αυτόν που είχα στο Ντένβερ. Ένας floor general, να είμαι επιθετικός και να κάνω τους συμπαίκτες μου καλύτερους. Η δουλειά μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ και να πάρω νίκες. Αυτό ήρθα να κάνω και να το διασκεδάσω».

Για το αν ήρθε έχοντας στο μυαλό του την επιστροφή στο ΝΒΑ το καλοκαίρι: «Μιλούσα στη μητέρα μου γι’ αυτό. Θέλω να απολαύσω την εμπειρία εδώ, μπορεί να μην σκεφτώ καν την επιστροφή στο ΝΒΑ. Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στον Ολυμπιακό και θέλω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν σκέφτομαι το ΝΒΑ, θέλω να αποδώσω όπως μπορώ εδώ για τον Ολυμπιακό».

Για το αν μίλησε με κάποιους από τους παίκτες που έχουν εμπειρία από Ελλάδα προτού αποφασίσει να έρθει: «Μίλησα με τον Ναν, με τον Μήτρου-Λονγκ, με τον Χουάντσο, τον Σρέντερ… Όλοι μου είπαν πως θα λατρέψω το περιβάλλον εδώ. Μου αρέσει να παίζω για πολύ κόσμο, είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο».

Για τον λόγο που επέλεξε τον Ολυμπιακό: «Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά όσον αφορά στο στυλ του παιχνιδιού, θεωρώ πως μου ταιριάζει καλύτερα ο Ολυμπιακός. Φοράει και τα ίδια χρώματα με αυτά που είχα στο λύκειο».

Για την προσαρμογή του και την υπόσχεση που δίνει προς τον κόσμο της ομάδας: «Θα μπω στην ομάδα λίγο αργότερα από τους υπόλοιπους παίκτες, οπότε θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να μάθω την ομάδα. Όμως θα με δείτε να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Θα παίζω όσο πιο σκληρά μπορώ κάθε βράδυ. Δεν θέλω να βάλω πίεση στον εαυτό μου. Υπάρχουν διαφορές με το ΝΒΑ, αλλά το παιχνίδι είναι το ίδιο. Θέλω να παίζω με χαμόγελο, να εμπλέξω τον κόσμο και να φέρουμε νίκες».

