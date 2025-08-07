Πολιτιστική ατζέντα: Τέσσερις εκδηλώσεις και μια ταινία για τον έρωτα στο Μανχάταν

Το newsbomb.gr, σας προτείνει πέντε λόγους για έξοδο σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 

Πολιτιστική ατζέντα: Τέσσερις εκδηλώσεις και μια ταινία για τον έρωτα στο Μανχάταν

Ο Θάνος Μικρούτσικος

Πέντε εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου για όσους έχουν ήδη κάνει την απόδρασή τους εκτός των τειχών.

Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Άνδρου

Πέμπτη 7/8 (21.00)

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου παρουσιάζει ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ποίηση, δυνατές μελωδίες και σπουδαία τραγούδια που σημάδεψαν το ελληνικό πεντάγραμμο. Ερμηνεύουν: Κώστας Θωμαΐδης, Πολυξένη Καράκογλου. Μουσική διεύθυνση: Δημήτριος Σιδερής.

Γιατί ο Θάνος φώτισε τις ζωές όλων όσων συναντήθηκε, νοερά και μη, στο πέρασμά του από αυτόν τον κόσμο.

Οι Xylouris White

Θέατρο στον Κούμαρο Τήνου

Πέμπτη 7/8 (21.30)

Ο δεξιοτέχνης του λαούτου Γιώργης Ξυλούρης και ο εκρηκτικός ντράμερ Jim White γκρεμίζουν τα όρια των ειδών και μας προσκαλούν σε έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στην κρητική παράδοση και τον εναλλακτικό πειραματικό ήχο.

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη Μελβούρνη, προέρχονται από διαφορετικά μουσικά υπόβαθρα, αλλά έχουν πολλά κοινά, κάτι που είναι εμφανές όταν παίζουν μαζί είτε ζωντανά είτε στο στούντιο.

Γιατί ο πειραματισμός και η περιέργεια δεν γνωρίζουν όρια.

Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης – Ηράκλειο Κρήτης

Πέμπτη 7/8 (21.30)

Ο Γιάννης Μπέζος και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης πρωταγωνιστούν στην παράσταση «Αινιγματικές Παραλλαγές». Μια συνέντευξη που οδηγεί σε ένα σκληρό παιχνίδι της αλήθειας και παράλληλα φανερώνει έναν τρυφερό και ευαίσθητο κόσμο.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας συναντάει σκηνοθετικά τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και τον Γιάννη Μπέζο και μαζί έρχονται αντιμέτωποι μέσα από το έργο, με τον διχασμό, την απομόνωση, τις ανθρώπινες σχέσεις και τα αιώνια μυστήρια του έρωτα.

Γιατί η ισχύς εν τη ενώσει από τρεις σπουδαίους καλλιτέχνες, μετράει.

Σκηνή της ταινίας «Ταιριάζουμε;»

«Ταιριάζουμε;»

Από σήμερα Πέμπτη 7/8 στους κινηματογράφους

Η Λούσι προξενεύει υποψήφια ζευγάρια στο Μανχάταν μέχρι που γνωρίζει τον ευκατάστατο, γοητευτικό και εργένη Χάρι. Την ίδια στιγμή, ο πρώην της, Τζον παλεύει για τον επιούσιο σε κακοπληρωμένες δουλειές και επανέρχεται στο προσκήνιο. Η Σελίν Σονγκ τα είπε καλύτερα στην προηγούμενη ταινίας της, τις «Περασμένες ζωές» κι ας έχει πιο glamorous καστ στη διάθεσή της.

Με την Ντακότα Τζόνσον, τον Πέδρο Πασκάλ και τον Κρις Εβανς σε σκηνοθεσία Σελίν Σονγκ (Περασμένες ζωές).

Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου στη Σίφνο

Πέμπτη 7/8 (21.00)

Ένα ρεσιτάλ – έκπληξη από τον διεθνώς αναγνωρισμένο τρομπετίστα και συνθέτη Ανδρέα Πολυζωγόπουλο. Ο καλλιτέχνης αντλεί έμπνευση από την ambient μουσική και παρουσιάζει για πρώτη φορά έναν σόλο διαλογιστικό αυτοσχεδιασμό στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο λιτός ναός του 18ου αιώνα, με τον χαρακτηριστικό του τρούλο, προσφέρει μια ιδιαίτερη ακουστική, όπου ο ήχος αντανακλάται με φυσικότητα στον χώρο, δημιουργώντας μια μοναδική μυσταγωγική εμπειρία.

Γιατί ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος αναβλύζει ταλέντο και δεν είναι χθεσινός.

