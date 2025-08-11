Τομ Χόλαντ: «Είναι διαφορετικό να φοράω το κοστούμι του Spider-Man αυτή τη φορά»

Την πρώτη του μέρα στα γυρίσματα της νέας περιπέτειας του Spider-Man μοιράστηκε στο Instagram ο Τομ Χόλαντ ανεβάζοντας ένα βίντεο. «Η τέταρτη πρώτη μου μέρα στα γυρίσματα του Spider-Man. Είναι διαφορετικά με το κοστούμι αυτή τη φορά», υποστήριξε ο ηθοποιός που υποσχέθηκε: «Θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ και εύχομαι να το κάνω σωστά. Δεν υπάρχει πίεση». Ο Χόλαντ επεσήμανε επίσης ότι «είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάποιους θαυμαστές μαζί μας στην πρώτη μέρα των γυρισμάτων και είναι υπέροχο που το μοιραζόμαστε όλο αυτό μαζί τους».

https://www.instagram.com/reel/DNLORqwKe3P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η νέα περιπέτεια τιτλοφορείται «Spider-Man: Brand New Day» και τα γυρίσματα ξεκίνησαν στη Γλασκώβη πριν από λίγες ημέρες. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρίτον και πρεμιέρα αναμένεται στις 31 Ιουλίου 2026.

Μαζί με τον Τομ Χόλαντ στον ομώνυμο ρόλο θα δούμε επίσης τη Zendaya, τον Τζον Μπέρνταλ, τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Χαλκ κ.α.

Προς το παρόν, το σενάριο της ταινίας παραμένει μυστικό και λίγες είναι οι λεπτομέρειες που γνωρίζουμε.

Ας σημειωθεί ότι τα γυρίσματα της ταινίας ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις αρχές της χρονιάς που διανύουμε αλλά καθυστέρησαν προκειμένου ο Τομ Χόλαντ να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν όπου υποδύεται τον Τηλέμαχο. Τα γυρίσματα αυτής της ταινίας μόλις ολοκληρώθηκαν.