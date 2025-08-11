Τομ Χόλαντ: «Είναι διαφορετικό να φοράω το κοστούμι του Spider-Man αυτή τη φορά»

Ο Τομ Χόλαντ έκανε ανάρτηση για την πρώτη μέρα στα γυρίσματα της νέας περιπέτειας του Spider-Man

Newsbomb

Τομ Χόλαντ: «Είναι διαφορετικό να φοράω το κοστούμι του Spider-Man αυτή τη φορά»

Ο Τομ Χόλαντ ως Spider-Man

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη του μέρα στα γυρίσματα της νέας περιπέτειας του Spider-Man μοιράστηκε στο Instagram ο Τομ Χόλαντ ανεβάζοντας ένα βίντεο. «Η τέταρτη πρώτη μου μέρα στα γυρίσματα του Spider-Man. Είναι διαφορετικά με το κοστούμι αυτή τη φορά», υποστήριξε ο ηθοποιός που υποσχέθηκε: «Θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ και εύχομαι να το κάνω σωστά. Δεν υπάρχει πίεση». Ο Χόλαντ επεσήμανε επίσης ότι «είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάποιους θαυμαστές μαζί μας στην πρώτη μέρα των γυρισμάτων και είναι υπέροχο που το μοιραζόμαστε όλο αυτό μαζί τους».

https://www.instagram.com/reel/DNLORqwKe3P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η νέα περιπέτεια τιτλοφορείται «Spider-Man: Brand New Day» και τα γυρίσματα ξεκίνησαν στη Γλασκώβη πριν από λίγες ημέρες. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρίτον και πρεμιέρα αναμένεται στις 31 Ιουλίου 2026.

Μαζί με τον Τομ Χόλαντ στον ομώνυμο ρόλο θα δούμε επίσης τη Zendaya, τον Τζον Μπέρνταλ, τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Χαλκ κ.α.

Προς το παρόν, το σενάριο της ταινίας παραμένει μυστικό και λίγες είναι οι λεπτομέρειες που γνωρίζουμε.

Ας σημειωθεί ότι τα γυρίσματα της ταινίας ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις αρχές της χρονιάς που διανύουμε αλλά καθυστέρησαν προκειμένου ο Τομ Χόλαντ να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν όπου υποδύεται τον Τηλέμαχο. Τα γυρίσματα αυτής της ταινίας μόλις ολοκληρώθηκαν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46LIFESTYLE

Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη αναστάτωση για 6χρονο που χάθηκε - Τον βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά

13:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ήρωες-ναυαγοσώστες έσωσαν μητέρα με τον 7χρονο γιο της από πνιγμό - Έπεσαν σε ορμητικό ποτάμι

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης της πείνας στη Γάζα: Μαύρη αγορά, λεηλασίες και συμμορίες απελπισμένων - Ρύζι και αλεύρι... από χρυσάφι

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 46% των Ελλήνων βάσει της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

12:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Θεομηνία στις ΗΠΑ: «Βούλιαξαν» οι μεσοδυτικές πολιτείες από τις καταρρακτώδεις βροχές - Μπλακ άουτ και χάος στις μεταφορές

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

12:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θερινό Άνεσις: «Φτηνά τσιγάρα» τον Δεκαπενταύγουστο

12:38ΚΟΣΜΟΣ

«Κάνε ότι δουλεύεις»: Νεαροί άνεργοι προσποιούνται ότι εργάζονται και πληρώνουν για να το κάνουν

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κατσίκα πίνει… μοχίτο σε παραλία της Κρήτης και γίνεται viral

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τομ Χόλαντ: «Είναι διαφορετικό να φοράω το κοστούμι του Spider-Man αυτή τη φορά»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος - Ασφαλής απομάκρυνση 168 επιβατών

12:20ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κωνσταντέλλος: Προσχηματική και πρόχειρη η διαβούλευση για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπογράφηκε η 3η σύμβαση ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 – Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο για την Ξάνθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης της πείνας στη Γάζα: Μαύρη αγορά, λεηλασίες και συμμορίες απελπισμένων - Ρύζι και αλεύρι... από χρυσάφι

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθάρισε ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά γραφήματα

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Τουρκία «έκοψε» 165 εκατ. κυβικά νερού στον Έβρο – Το φράγμα της λίμνης Gala Gölü και η αδράνεια της Ελλάδας

10:35LIFESTYLE

Μύκονος: Ασυγκράτητοι στο Nammos ο θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύζυγός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ