«Relay»: Δείτε το τρέιλερ της ταινίας που μας γυρίζει στα πολιτικά θρίλερ της δεκαετίας του '70

Νέο τρέιλερ κυκλοφόρησε για την ταινία «Relay» στην οποία πρωταγωνιστεί ο υποψήφιος για Όσκαρ, Ριζ Αχμεντ και η Λίλι Τζέιμς (Mamma Mia! Here we go again, Yesterday, Pam & Tommy). Στο «Relay» του Ντέιβιντ Μακένζι η Λίλι Τζέιμκς υποδύεται μια γυναίκα που έχει τα στοιχεία για να καταστρέψει την εταιρεία που εργάστηκε και ο Ριζ Αχμεντ έναν μοναχικό fixer που ειδικεύεται στην αποφυγή τέτοιων καταστάσεων και σκοπός του είναι να σώσει τον νέο πελάτη του. Αν και η ταινία είναι γυρισμένη στη σημερινή Νέα Υόρκη, η αίσθηση που αφήνει είναι ότι γυρίζουμε στη δεκαετία του ’70 χωρίς κινητά τηλέφωνα και Ιντερνετ καθώς ο βασικός ήρωας της ταινίας επιλέγει την παλιά τεχνολογία για να επικοινωνήσει με τους πελάτες του.

Δείτε το τρέιλερ:

«Η ταινία απηχεί τα πολιτικά θρίλερ της δεκαετίας του ’60 και του ’70 όπως το “Οι τρεις μέρες του Κόνδορα”, το “Υπόθεση Παραλάξ” ή ακόμα και το πιο πρόσφατο “Μάικλ Κλέιτον”. Ταινίες που νιώθεις ότι μυστηριώδεις δυνάμεις οργανισμών και εταιριών είναι παντού γύρω σου και επεξεργάζονται το τέλος σου. Η παλιά τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στην ταινία, μας γυρίζει πίσω στα θρίλερ της δεκαετίας του ’70 και ελπίζω να δίνει μια αυθεντική γεύση από αυτά», είχε τονίσει ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μακένζι σε συνέντευξή του.

Την άποψή του συμμερίζεται η πρωταγωνίστρια Λίλι Τζέιμς η οποία τόνισε ότι «ο Ντέιβιντ μου έδωσε μια σειρά από τέτοιες ταινίες για να μπω στο κλίμα. Η χρήση της παλιάς τεχνολογίας για επικοινωνία ήταν καίρια για να αποδοθεί η ατμόσφαιρα της ταινίας. Μόλις αφήσεις στην άκρη το κινητό σου τηλέφωνο, αναδεικνύεται μια μεγαλύτερη ανάγκη για σύνδεση και πολύ περισσότερο δράμα», υπογραμμίζει.

Το «Relay» κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 22 Αυγούστου.