Φίνος Φιλμ: Δείτε την ανάρτηση για τα γενέθλια του Μάνου Κατράκη

Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μάνος Κατράκης και η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο με μια ανάρτηση αφιέρωμα στο Instagram στον κορυφαίο ηθοποιό. Στη λεζάντα αναφέρεται: «Μάνος Κατράκης, ένας από τους μεγάλους. Με επιβλητική φυσιογνωμία, καθαρή και στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Μάνος Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό ποικιλοτρόπως και κέρδισε το πλατύ κοινό αλλά και τον πιο απαιτητικό κριτικό. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 και τον θυμόμαστε μέσα από ξεχωριστές του στιγμές στην Φίνος Φιλμ».

Ο Μάνος Κατράκης γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1908 στο Καστέλι Κισσάμου και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή στην Αθήνα, το 1927. Το 1943 ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και συνέβαλε στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στο ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της Κατοχής, και πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση και η πεισματική άρνησή του να υπογράψει «δήλωση μετανοίας και αποκήρυξης των κομμουνιστικών ιδεών» οδήγησε σε διώξεις, βασανιστήρια και εξορία στη Μακρόνησο και τον Άη Στράτη για σχεδόν επτά χρόνια.

Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ:

https://www.instagram.com/reel/DNU4gy-J2n7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 1984 σε ηλικία 76 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Οι τελευταίες του ταινίες ήταν το «Ταξίδι στα Κύθηρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου και «Τα χρόνια της θύελλας» του Νίκου Τζίμα.

Μερικές από τις ταινίες που σφράγισε με την παρουσία του είναι: «Αντιγόνη», «Μαγική πόλις», «Ηλέκτρα», «Τα κόκκινα φανάρια», «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», «Κοντσέρτο για πολυβόλα», «Η λεωφόρος του μίσους», «Ορατότης μηδέν» κ.α.