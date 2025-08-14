Oasis: Ακούστε το τρίτο σινγκλ που κυκλοφόρησαν από τις συναυλίες τους

Το τρίτο σινγκλ από τις εμφανίσεις τους στη Βρετανία κυκλοφόρησαν οι Oasis. Και δεν είναι άλλο από το «Little by little» ηχογραφημένο στη συναυλία του Γουέμπλεϊ στις 2 Αυγούστου. Είχε προηγηθεί το «Slide away» από τις εμφανίσεις στο Κάρντιφ, που ξεκίνησαν την περιοδεία τους και το «Cigarettes & Alcohol» από τις συναυλίες στη γενέτειρά τους, το Μάντσεστερ.

Στα φωνητικά ακούγεται ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Νόελ Γκάλαχερ και ασφαλώς το πλήθος που τραγουδούσε μαζί του.

Ακούστε το «Little by little»:

Οι Oasis ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις στο Εδιμβούργο την Τρίτη 12 Αυγούστου και τώρα ταξιδεύουν στο Δουβλίνο όπου θα εμφανισθούν στις 16 και 17 Αυγούστου. Από τις 24 Αυγούστου θα βρεθούν στην απέναντι ακτή του Ατλαντικού για συναυλίες στον Καναδά και τις ΗΠΑ πριν επιστρέψουν στο Γουέμπλεϊ στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου. Μετά ακολουθεί η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Αμερική.

Ακούστε το «Slide away»:

Όλες οι εμφανίσεις τους είναι sold out και οι κριτικές είναι αποθεωτικές. Οι δε σχέσεις μεταξύ των αδελφών Γκάλαχερ φαίνονται εξαιρετικές παρά τα στοιχήματα για τσακωμούς και καυγάδες πριν το ξεκίνημα της περιοδείας τους.

Ακούστε το «Cigarettes & Alcohol»: