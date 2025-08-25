Οικία Κοκοβίκου: Αναστηλώνεται η κατοικία της Τριπόδων 32 - Η θρυλική ιστορία της

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σπίτια της παλιάς Αθήνας, που έγινε θρύλος μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο, ετοιμάζεται να αποκτήσει ξανά ζωή.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην αποκατάσταση του κτηρίου στην οδό Τριπόδων 32, γνωστού στο ευρύ κοινό ως «οικία Κοκοβίκου» από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», με σκοπό να το μετατρέψει σε πολιτιστικό χώρο.

Το κτήριο, που σήμερα βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση, έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του. Πρόκειται για εξαιρετικό δείγμα αθηναϊκής κατοικίας της πρώιμης οθωνικής περιόδου και η διάσωσή του θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη μελέτη της ιστορίας της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Οι μελέτες για την αποκατάσταση χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής – ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας για το έργο, τόνισε τον διπλό στόχο: τη διάσωση ενός εμβληματικού αθηναϊκού σπιτιού και τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού προορισμού στο κέντρο της πρωτεύουσας.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την προστασία και ανάδειξη δημόσιων κτηρίων στην Πλάκα, προχωρά στην αποκατάσταση της “οικίας Κοκοβίκου” –του κινηματογραφικού σπιτιού του Αντωνάκη και της Ελενίτσας– και τη μετατροπή της σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου. Η επανάχρηση του κτηρίου θα συμβάλει στην ανασυγκρότηση της ιστορικής εικόνας της περιοχής και θα αναδείξει εκ νέου την τυπολογία της αθηναϊκής αυλής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το έργο εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στην Πλάκα. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, την Οικία Κωλέττη, το Σπίτι του Ελύτη, το κτήριο στη Διοσκούρων 7 που προορίζεται για το Μουσείο Καρόλου Κουν, καθώς και την Οικία Κωστή Παλαμά στην οδό Περιάνδρου. «Δημιουργούμε ένα δίκτυο πολιτιστικών χώρων που φωτίζουν διαφορετικές πτυχές και εποχές της ιστορίας των Αθηνών», σημείωσε, ευχαριστώντας τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη συνεργασία.

Τι θα περιλαμβάνει η αποκατάσταση

Με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, η αποκατάσταση θα αποδώσει στο κοινό ένα κτήριο που θα αναδεικνύει τον μνημειακό του χαρακτήρα και θα είναι πλήρως προσβάσιμο. Προβλέπεται:

Αποκατάσταση του εξωτερικού κελύφους.

Ανασύσταση του διώροφου συνοδού κτίσματος ώστε να αποκατασταθεί η τυπολογία της αθηναϊκής αυλής.

Επέμβαση στο μέτωπο της οδού Τριπόδων για την αναβάθμιση της συνολικής εικόνας.

Διαμόρφωση του εσωτερικού για την προσαρμογή στη νέα χρήση.

Παράλληλα, θα συντηρηθούν τα αρχαία λείψανα που έχουν εντοπιστεί εντός του κτηρίου και στον αύλειο χώρο, με στόχο να είναι επισκέψιμα και ορατά στο κοινό.

Από την εποχή του Όθωνα ως τα γυρίσματα του ελληνικού σινεμά

Το τριώροφο σπίτι, συνολικής επιφάνειας 266 τ.μ., με ξύλινο συνεχές χαγιάτι σε όλες τις στάθμες, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής της πρώιμης οθωνικής περιόδου. Ανήκε σε συγκρότημα με συνοδά κτίσματα και εσωτερική αυλή, μια τυπολογία που κυριάρχησε στην Πλάκα τα χρόνια της Οθωμανικής περιόδου. Η ύπαρξη του συγκροτήματος τεκμηριώνεται ήδη από το 1836-1837.

Το κτήριο θεωρείται «παλίμψηστο» καθώς διασώζει εμφανή αρχαία κατάλοιπα, χαμηλότερα από το ισόγειο, τα οποία προέκυψαν από τις ανασκαφές που έχουν διενεργηθεί στην περιοχή. Με τα χρόνια υπέστη αλλοιώσεις, κατεδαφίσεις και μετατροπές, χάνοντας σταδιακά τη συνοχή του. Ωστόσο, χάρη στις φωτογραφίες και τα σχέδια εποχής, η αρχική μορφή του είναι γνωστή και μπορεί να αποκατασταθεί.

Εκτός από την αρχιτεκτονική του αξία, η «οικία Κοκοβίκου» έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη, αφού εκεί γυρίστηκαν τα εξωτερικά πλάνα της κλασικής ταινίας του Γιώργου Τζαβέλλα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού. Η εικόνα του σπιτιού πέρασε έτσι στη μεγάλη οθόνη και έμεινε συνδεδεμένη με μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού σινεμά.

Νέος πολιτιστικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας

Με την αποκατάσταση και επανάχρηση της «οικίας Κοκοβίκου», η Πλάκα αποκτά έναν ακόμη πολιτιστικό χώρο που συνδυάζει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο κτηρίων-μνημείων που δεν θα λειτουργούν απλώς ως μουσειακά απολιθώματα, αλλά θα εντάσσονται ζωντανά στη ζωή της πόλης, προσελκύοντας τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες.

Η συνολική προσπάθεια, πέρα από την προφανή ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία της, στοχεύει και στην ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος της Αθήνας, αναδεικνύοντας νέες διαδρομές μέσα στο ιστορικό της κέντρο. Η «οικία Κοκοβίκου», με το βαρύ πολιτιστικό της αποτύπωμα, έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη νέα πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.