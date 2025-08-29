«Ας περιμένουν οι γυναίκες»: Γίνεται κόμικ η θρυλική ταινία του Σταύρου Τσιώλη

Χαράς ευαγγέλια για τους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου καθώς η κλασική, πλέον, ταινία του Σταύρου Τσιώλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες» θα γίνει κόμικ!

Το σχέδιο έχει αναλάβει ο Σταύρος Κιουτσιούκης, που με λιτή αλλά εκφραστική γραμμή δίνει χιούμορ και ζωντάνια στους ήρωες, ενώ τα χρώματα υπογράφει ο Κλήμης Κεραμιτσόπουλος, προσφέροντας μοντέρνα αισθητική χωρίς να χάνει τον ρετρό χαρακτήρα της ιστορίας.

Η πρώτη παρουσίαση του κόμικ θα γίνει στο φετινό Chaniartoon – International Comic & Animation Festival, ένα γεγονός που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τους φίλους των κόμικ και της animation στην Ελλάδα.

Το στόρι

Ο Πάνος (τον οποίο ενσάρκωσε ο Γιάννης Ζουγανέλης) και ο Μιχάλης (ο Αργύρης Μπακιρτζής στην ταινία), μπατζανάκηδες μικροβιοτέχνες από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν ένα ταξίδι για τη Θάσο, όπου βρίσκονται ήδη οι οικογένειές τους.

Μια τυχαία συνάντηση με μία κοπέλα (που ενσαρκώνει η Αγγελική Ηλιάδη) στη λίμνη Βόλβη θα προκαλέσει την ψυχολογική κατάρρευση του Πάνου, ο οποίος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ο Μιχάλης καλεί τον Αντώνη (Σάκης Μπουλάς), τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, για βοήθεια. Όμως η παρουσία του Αντώνη δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και οι γυναίκες τους ακόμα τους περιμένουν στη Θάσο.