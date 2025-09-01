Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Τελευταίες σινέ προβολές για μικρούς και μεγάλους

Η σειρά υπαίθριων προβολών στο ΚΠΙΣΝ Park your Cinema και Park your Cinema Kids ολοκληρώνεται για φέτος

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Τελευταίες σινέ προβολές για μικρούς και μεγάλους

Κινηματογραφικές προβολές στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

(c) Δανάη Κοκκινάκη
Η σειρά υπαίθριων προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Park your Cinema / Park your Cinema Kids ολοκληρώνεται για φέτος και προσκαλεί το κοινό για τρεις τελευταίες κινηματογραφικές βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα ταινιών για το ενήλικο κοινό, που επιμελήθηκε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και είχε ως κεντρικό θέμα την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, κλείνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η εμβληματική κωμωδία του Woody Allen, Νευρικός Εραστής.

Τις κινηματογραφικές προτάσεις για παιδιά, τις οποίες έκανε το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας και είχαν ως θέμα τους απρόσμενους ήρωες, συμπληρώνουν μία ταινία κινουμένων σχεδίων, Το Μεγάλο Ταξίδι του Μικρού Γκρίζλι στις 5 Σεπτεμβρίου, και η live -action εκδοχή της Disney του κλασικού παραμυθιού Η Πεντάμορφη και το Τέρας στις 13 Σεπτεμβρίου.

Οι σειρές Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Χορηγός των φετινών προβολών είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που στηρίζει πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν την ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και ενώνουν την ψυχαγωγία με την εμπειρία της κοινότητας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα προβολών του Σεπτεμβρίου έχει ως εξής:

Park Your Cinema

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, 20.30

Ξέφωτο

Νευρικός Εραστής / Annie Hall (1977)

Σκηνοθεσία: Woody Allen

Πρωταγωνιστούν: Woody Allen, Diane Keaton

Ο Άλβι Σίνγκερ, ένας νευρωτικός Νεοϋορκέζος κωμικός που έχει εμμονή με τον θάνατο, ερωτεύεται τη χαριτωμένη εκκολαπτόμενη τραγουδίστρια Άνι Χολ. Οι εντάσεις κι οι τσακωμοί οδηγούν στο χωρισμό του ζευγαριού, παρά τις επίμονες προσπάθειες του Άλβι να κρατήσει την Άνι. Εκείνη φεύγει από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το Λος Άντζελες, όπου θα συζήσει με ένα στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας, ενώ ο Άλβι συνειδητοποιεί ότι την αγαπά ακόμα και προσπαθεί απεγνωσμένα να την πείσει να γυρίσει πίσω. Μέσα από τους χαρακτήρες και τις νευρώσεις τους, καθώς και την ανάλυση των αγαπημένων θεμάτων του Allen –θάνατος, φήμη, showbiz, έρωτας, ανθρώπινες σχέσεις- παρουσιάζεται χιουμοριστικά η καθημερινότητα και τα κοινωνικά ήθη των κατοίκων της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνια. Βραβευμένη με τέσσερα Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Α΄ Γυναικείου Ρόλου) πρόκειται για μία ταινία - σταθμό στη φιλμογραφία του σπουδαίου σκηνοθέτη.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Park Your Cinema Kids

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 20.30

Ξέφωτο

Το Μεγάλο Ταξίδι του Μικρού Γκρίζλι / Big Trip 2: Special Delivery (2022)

Σκηνοθεσία: Natalya Nilova, Vasiliy Rovenskiy. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Οι μέρες περνούν χαλαρά για τον αξιαγάπητο αρκούδο Μικ Μικ και τον πανέξυπνο λαγό Όσκαρ. Αλλά δεν είναι γραφτό τους να απολαύσουν την ηρεμία τους για πολύ καιρό, γιατί ξαφνικά η περιπέτεια τούς χτυπά την πόρτα. Το κλάμα ενός νεογέννητου αρκουδομωρού ακούγεται κοντά στο σπίτι τους κι εκείνοι δεν πιστεύουν στα αυτιά τους: άλλη μια λανθασμένη μωρό-παράδοση από τον πελαργό! Σύντομα οι δύο τους, με τη βοήθεια φίλων, θα βάλουν μπρος για να παραδώσουν το μωρό στους γονείς του στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς να γνωρίζουν ότι δε θέλουν όλοι να φτάσουν στον προορισμό τους… Ένας παμπόνηρος γύπας, που έχει τα δικά του σχέδια για το δάσος, θα κάνει τα πάντα για να τους σταματήσει. Αρκεί, βέβαια, ο Όσκαρ να καταφέρει να κρατήσει τον Μικ Μικ μακριά από τον πειρασμό της… χειμερίας νάρκης.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 20.30

Ξέφωτο

Η Πεντάμορφη και το Τέρας / Beauty and the Beast (2017)

Σκηνοθεσία: Bill Condon

Πρωταγωνιστούν: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η live-action διασκευή της ομώνυμης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney, μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του κλασικού παραμυθιού.

Η Μπελ είναι μια νεαρή κοπέλα που φυλακίζεται από το Τέρας στο κάστρο του, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πατέρα της, Μωρίς. Παρά τον φόβο της, γίνεται φίλη με το στοιχειωμένο προσωπικό του κάστρου και μαθαίνει να προσπερνά την εξωτερική εμφάνιση του Τέρατος, διακρίνοντας την αληθινή καρδιά του Πρίγκιπα που κρύβεται μέσα του. Εντωμεταξύ, ένας κυνηγός που ακούει στο όνομα Γκαστόν έχει βαλθεί να παντρευτεί την Μπελ, αλλά και να κατατροπώσει το Τέρας με κάθε κόστος.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

