Θέατρο Αλφα-Ληναίος-Φωτίου: Επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ»

Επανέρχονται «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» του Μαρκ Τουέιν στο ανακαινισμένο Θέατρο Αλφα -Ληναίος-Φωτίου

Newsbomb

Θέατρο Αλφα-Ληναίος-Φωτίου: Επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ»

«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» στο Θέατρο Αλφα-Ληναίος-Φωτίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ», η παράσταση που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, συνεχίζεται για 2η χρονιά, από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλφα-Ληναίος-Φωτίου. Κάθε Κυριακή στις 11.30, το κλασικό αριστούργημα του Μαρκ Τουέιν θα ζωντανεύει και φέτος στη θεατρική σκηνή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα.

Στην παράσταση απολαμβάνουμε μαγικά εικαστικά τοπία, που είναι συνδυασμός πραγματικού και ψηφιακού σκηνικού υψηλής ποιότητας. Οι πρωτότυπες συνθέσεις και τα τραγούδια του Τομ Σόγιερ έχουν ήδη ξεχωρίσει και τραγουδιούνται από τους φίλους της παράστασης έως και σήμερα. Ερμηνεύονται ζωντανά επί σκηνής από έναν ταλαντούχο οκταμελή θίασο ηθοποιών και μουσικών, που μας παρασύρουν σε μια συναρπαστική ιστορία με ακαταμάχητους χαρακτήρες. Μια ιστορία που τα έχει όλα: μυστήριο, δράση, χιούμορ και ευαισθησία, φάρσες, περιπέτειες στη φύση, ανεμελιά, φιλία, ελευθερία και αγάπη. Μια ιστορία για το ταξίδι της ζωής μας από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση.

Η ιστορία του Τομ Σόγιερ

Ο Μαρκ Τουέιν ήταν ο πρώτος συγγραφέας που ασχολήθηκε και παρουσίασε τον εσωτερικό κόσμο αλλά και την λειτουργία της φαντασίας των παιδιών, αντιμετωπίζοντας τα ως ενεργά μέλη μιας κοινωνίας με πραγματικές ανάγκες, ανθρώπινες αγωνίες, των οποίων οι πράξεις έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον κόσμο των ενηλίκων. «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» πρωτοκυκλοφόρησαν το 1876 και αποτελούν πανθομολογουμένως το αρχετυπικό και επιδραστικότερο έργο παιδικής λογοτεχνίας και μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες μικρών και μεγάλων, παγκοσμίως. Ο Τομ Σόγιερ, το διάσημο ζωηρό και πανέξυπνο αγόρι, ζει μαζί με τη θεία του Πόλι στην πόλη Σεντ Πίτερσμπεργκ κοντά στον ποταμό Μισισιπή. Αποφεύγει το σχολείο και τους κανόνες. Λαχταρά μαγευτικές περιπέτειες στη φύση, κάτω από τον έναστρο ουρανό και, μαζί με τον καλύτερό του φίλο, Χακ Φιν, σκαρώνουν φάρσες, παίζουν τους πειρατές, γίνονται εξερευνητές και ψάχνουν για χαμένους θησαυρούς. Τι θα συμβεί, όμως, όταν μια μέρα ο Τομ και η Μπέκι, το κορίτσι που αγαπάει, έρθουν αντιμέτωποι με απρόσμενες καταστάσεις που θα τους αναγκάσουν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για ολόκληρη την πόλη;

Τρομερά διλήμματα

Η παράσταση που θα δούμε για δεύτερη σεζόν αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο, θέματα όπως οι προκαταλήψεις, η διαφορετικότητα, το δικαίωμα των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο. Αλλά και ζητήματα, όπως, η ταξική ανισότητα, η ένταξη στην κοινωνία και τα στερεότυπα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας άνθρωπος από την παιδική του ακόμα ηλικία. Ταυτόχρονα όμως, προβάλλει την σημασία της εκπαίδευσης και την αξία της δικαιοσύνης, εφόδια με τα οποία ο Τομ Σόγιερ και οι φίλοι του αντιμετωπίζουν τα τρομερά διλήμματα που βρίσκονται στο δρόμο τους και τους προετοιμάζουν για την ενήλικη ζωή.

Με μεγάλη χαρά, ο θίασος ανακοινώνει πως τη φετινή χρονιά συνεργάζεται με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Καρπός της συνεργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού πάνω στις θεματικές της παράστασης, για την υλοποίησή τους από τους/τις εκπαιδευτικούς στις σχολικές τάξεις, μετά από τη σχολική επίσκεψη στην παράσταση.

Σημειώνεται, επίσης, πως αυτή τη σεζόν το Θεάτρου Άλφα, ένα από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας, υποδέχεται το κοινό του πλήρως ανακαινισμένο, προσφέροντας μία αναβαθμισμένη και άνετη θεατρική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Το θέατρο έχει καταστεί προσβάσιμο, με την τοποθέτηση αναβατορίου για άτομα με προβλήματα κίνησης και ΑΜΕΑ.

Ταυτότητα της παράστασης

Συντελεστές

Συγγραφέας: Μαρκ Τουέιν

Διασκευή: Γιώργος Τζαβάρας - Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβάρας

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά)

Γιώργος Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Βαμβούκος, Ιωάννα Καλλιτσάντση, Γιώργος Κυδωνάκης, Μαρία Κυρώζη, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Τσαμπίκα Φεσάκη.

Πληροφορίες Παράστασης

Θέατρο Άλφα - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51, Αθήνα 104 32

Τηλ.: (210) 5221444, 5238742.

Από τις 5 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 11:30

Εισιτήρια: Early Bird 10€ έως τις 5 Οκτωβρίου!

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/oi-peripeteies-tou-tom-sogier

Γενική είσοδος: 12€

Μειωμένα για ανέργους, πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑΜΕΑ, παρέες από 10 άτομα: 10€

Γκρουπ από 30 άτομα και πάνω: 8€

Ειδικές τιμές για σχολεία.

Δευτέρα έως Παρασκευή οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία και συλλόγους. Τηλέφωνο κρατήσεων : 211 11 80 889, 6948727275 (επικοινωνία Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 έως 14.00)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Σωκράτη Φάμελλο στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Τι δείχνουν τα οπλοστάσια πυραύλων για τον επόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μεταφέρει τη Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα

19:17LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτησή του λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα απώλεια στο Eurobasket 2025: Νοκ άουτ με τραυματισμό ο Άλεξ Σαρ της Γαλλίας

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς τους διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας με κάποια σφυρίγματα», παραδέχθηκε ο Καλαϊτζάκης

19:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε οριακό σημείο η Μονή Σινά – Άκαρπες οι συνομιλίες για εξεύρεση λύσης

19:05LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η εξομολόγηση για τον γιο του - «Θα είμαι πάντα εδώ»

19:01TRAVEL

Αζίζ Αγά: Το μεγαλύτερο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας και η «σύνδεση» με το γιοφύρι της Άρτας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Καθαιρέθηκε ο επικεφαλής και η διοίκηση των κεμαλιστών στην Κωνσταντινούπολη

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ξανά στα δικαστήρια κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση

18:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Πιάστηκε στα πράσα φίλαθλος που προσπάθησε να κλέψει την τσάντα του Σίνερ - Βίντεο

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο νεαροί χούλιγκαν για βίαιη ληστεία με οπαδικό κίνητρο

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση παραλαβής πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Μετανάστης στη Βρετανία ζητά να επιστρέψει στη Σομαλία - «Πιο ασφαλής εκεί παρά εδώ»

18:31LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι ποζάροντας με το καυτό μπικίνι της

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το υπουργείο Οικονομικών απαντά με στοιχεία στην κριτική του ΠΑΣΟΚ

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους - Φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στους αστυνομικούς και «έπεσε» από τις σφαίρες τους (vid)

18:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελευσίνα: Το φεστιβάλ «Αισχύλεια» δηλώνει παρών τον Σεπτέμβριο - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για 1521: Άμεση επαφή, καλύτερη εξυπηρέτηση για τους φορολογούμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Η 45χρονη αποκαλύπτει γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Πώς κατάφερε να κολυμπήσει με χειροπέδες ο Τούρκος δραπέτης; - Μπορεί η εκπαίδευση των ΟΥΚ να απαντήσει στο μυστήριο;

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Κηφισιάς - Σημειωτόν τα ΙΧ στην κάθοδο

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Μετανάστης στη Βρετανία ζητά να επιστρέψει στη Σομαλία - «Πιο ασφαλής εκεί παρά εδώ»

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Καταρρέει» ο αριθμός των μαθητών στα ελληνικά σχολεία - Το 5% σε αναστολή λειτουργίας

19:17LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτησή του λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους - Φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στους αστυνομικούς και «έπεσε» από τις σφαίρες τους (vid)

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ