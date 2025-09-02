Ελευσίνα: Το φεστιβάλ «Αισχύλεια» δηλώνει παρών τον Σεπτέμβριο - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025, ένα από τα πλέον συνεπή φεστιβάλ στην ελληνική επικράτεια, που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας με την υποστήριξη της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 31 Αυγούστου από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και ολοκληρώνονται στις 28 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ανακαινισμένο παλιό εργοστάσιο χρωμάτων ΙΡΙΣ, το οποίο έχει μετασχηματιστεί σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού και έκφρασης.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις και προτάσεις πολιτισμού, που αναδεικνύουν τη σύγχρονη έκφραση και δημιουργία. Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, συνεισφέρει στο πρόγραμμα των φετινών Αισχυλείων, με τη βραβευμένη παράσταση «Μια Άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου με το εμβληματικό έργο του Αγγέλου Σικελιανού «Ο Τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος & Το Πνευματικό Εμβατήριο» στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, που όπως κάθε χρόνο φιλοξενεί την πρώτη εκδήλωση του Φεστιβάλ.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στο ΙΡΙΣ τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ, η οποία εξερευνά τη δύναμη του συμβόλου ως φορέα μνήμης, ταυτότητας και μεταφυσικής αναζήτησης. Με την υπογραφή σπουδαίων ελλήνων εικαστικών, υπό την επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου, η φετινή παρουσίαση μετατρέπει την Ελευσίνα σε τόπο στοχασμού και εικαστικής αποκάλυψης. Συνεχίζοντας την επιτυχημενη πορεία των προηγούμενων διοργανώσεων, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, η έκθεση Symbols ΙΙΙ συνδέει το αρχέγονο με το σύγχρονο, προβάλλοντας έργα που συνομιλούν με την έννοια του ιερού, της φύσης και του συλλογικού υποσυνείδητου.

Διάρκεια έκθεσης: 1/9-28/9/2025

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται στο Θεατράκι στην Πλατεία Μαγούλας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό η «Θυσία της Ιφιγένειας», μια ξεχωριστή παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους. Η γνωστή τραγωδία του Ευριπίδη ζωντανεύει στο λευκό πανί του θεάτρου σκιών από τον Χρήστο Στανίση, με τον Καραγκιόζη στο ρόλο του αγγελιοφόρου Αγαμέμνονα, χρησιμοποιώντας φιγούρες ειδικής κατασκευής και κόκκινο φωτισμό, ο οποίος παραπέμπει στην εικόνα του αγγείου. Η παράσταση «ντύνεται» μουσικά με τραγούδια και μουσικές από το αρχείο του Σίμωνα Καρρά, σε ένα πάντρεμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας με το λαϊκό θέατρο σκιών και την ελληνική μουσική παράδοση.

Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα: 20:00

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης συνεισφέρει στο πρόγραμμα των φετινών Αισχυλείων με τη βραβευμένη παράσταση «Μια άλλη Θήβα» του γαλλοουρουγουανού συγγραφέα Σέρχιο Μπλάνκο, από το Σύγχρονο Θέατρο, η οποία παρουσιάζεται στο ΙΡΙΣ. Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο έργο με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε για τον καταιγιστικό ρυθμό και την υποβλητική ατμόσφαιρα. Η παράσταση ξεχώρισε και για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη που κέρδισε το βραβείο Δημήτρης Χορν 2022-2023, για την ερμηνεία του στον διπλό ρόλο του Μαρτίν/Φεδερίκου.

Ώρα: 21:00

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης Arousal Circle / The Mystery of Xenobo tArt στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας. Η ομάδα εικαστικών αποτελείται από τις Αντιγόνη Κουταλιέρη, Παρασκευή Καραμάνη και Γεωργία Φιλίππου.

Πρόκειται για εικαστική εγκατάσταση στην τομή της τέχνης και της επιστήμης, εμπνευσμένη από τα Xenobots, τα πρώτα «ζωντανά» ρομπότ. Βιοτεχνολογικά δημιουργήματα που λειτουργούν ως «από μηχανής θεοί» της εποχής μας. Μέσα από γλυπτικές αναφορές στην κυκλικότητα της ζωής, υποβρύχιες φωτογραφίες και σκίτσα με κάρβουνο, οι δημιουργοί διερευνούν τη σχέση ανθρώπου, φύσης και τεχνολογίας. Η τέχνη δεν λειτουργεί ως καταγραφή, αλλά ως πεδίο μεταμόρφωσης. Γίνεται εργαλείο κατανόησης και δημιουργίας νέων πραγματικοτήτων.

Η μουσική σύνθεση είναι του Γιώργου Κουταλιέρη και ο καλλιτεχνικός φωτισμός του Αλία Σωτηρακοπούλου.

Διάρκεια Έκθεσης: 6/9 - 20/9/2025

Ώρα Εγκαινίων: 20:00

Είσοδος Ελεύθερη

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το Θέατρο κούκλας Κοκού-Μουκλό με 20 χρόνια δημιουργικής πορείας στο χώρο του παιδικού θεάτρου, παρουσιάζει στην πλατεία Ηρώων, τη χιουμοριστική παράσταση με θέμα την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος «Οικολογήματα». Η παράσταση είναι βασισμένη στη σπουδαία σειρά διηγημάτων του συγγραφέα Βασίλη Ηλιόπουλου και εμπνευσμένη από τις φιγούρες της ιταλίδας εικονογράφου Φραντσέσκα Κοζάντι. Το κείμενο της παράστασης αποτελεί διασκευή του λογοτεχνικού κειμένου, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους στόχους 13, 14 και 15 που αφορούν την ενέργεια, το κλίμα και τη ζωή σε στεριά και θάλασσα.

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα: 20:00

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στο ΙΡΙΣ, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και ο Θοδωρής Κατσαφάδος παρουσιάζουν την τραγωδία του Σοφοκλή «Φιλοκτήτης». Στον Φιλοκτήτη ο Σοφοκλής δραματοποιεί μια επιχείρηση απάτης, την οποία διοργανώνει ο Οδυσσέας και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Νεοπτόλεμος, ο νεαρός γιος του Αχιλλέα. Οι δύο άνδρες καταφθάνουν στην ακατοίκητη Λήμνο, στην άκρη, στην εσχατιά του Κόσμου, εκεί όπου οι Αχαιοί είχαν εγκαταλείψει για δέκα χρόνια τον Φιλοκτήτη, πληγωμένο από μία αγιάτρευτη πληγή. Η αποστολή τους είναι να κλέψουν το περίφημο τόξο του Φιλοκτήτη, γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατη η άλωση της Τροίας.

Ώρα: 21:00

Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στα ωραιότερα τραγούδια των πιο σημαντικών ταινιών, που άφησαν εποχή στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, με τίτλο «Τα θερινά σινεμά» παρουσιάζεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στο ΙΡΙΣ. Τα θερινά σινεμά υπενθυμίζουν εκείνες τις ασπρόμαυρες εικόνες, που «ντύθηκαν» δεξιοτεχνικά με ελληνικό μουσικό χρώμα, με μπουζούκι, ζεϊμπέκικο, χασάπικο και συρτάκι, χαρίζοντας μουσικά «διαμάντια» που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη και στην καρδιά. Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ματθίλδη Μαγγίρα, Κρατερός Κατσούλης, Μέμος Μπεγνής, Ευαγγελία Μουμούρη, η Ελένη Καστανή και ο Μάκης Δελαπόρτας, σε ένα καστ που παρασύρει σε ένα «Ταξίδι στ’ όνειρο».

Ώρα: 21:00

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου τα Αισχύλεια απευθύνονται στους μικρούς θεατρόφιλους. Στο ΙΡΙΣ η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της, γνωρίζουν στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους φίλους τους, τον μοναδικό Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μεταμορφώνοντας την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» σε ένα μουσικό παραμύθι πλημμυρισμένο από τις μελωδίες του συνθέτη.

Ελεύθερη είσοδος με δελτίο εισόδου

Ώρα: 20:00

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου μια διαδραστική παιδική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Κοντύλω Μυτοφρύδα – The Show» παρουσιάζεται στο Θεατράκι στην Πλατεία Μαγούλας. Μια παράσταση-πάρτι γεμάτη μουσική, χορό, καραόκε και θεατρικό παιχνίδι. Το πρόγραμμα συνδυάζει στοιχεία θεατρικής παράστασης, συναυλίας, θεατρικού παιχνιδιού και animating, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα όπου τα παιδιά (αλλά και οι μεγάλοι) γίνονται κομμάτι της δράσης.

Ελεύθερη είσοδος

Ώρα: 20:00

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο ΙΡΙΣ διοργανώνεται μια σπάνια μουσική βραδιά, αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, τον μεγάλο έλληνα συνθέτη που ταύτισε τη μουσική του με τη μοίρα και την ψυχή του λαού. «Μίκης, ο λυρικός του αιώνα», μια συναυλία που τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, μέσα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του, τις μελοποιήσεις ποιημάτων και τις συνθέσεις που αγάπησαν πολλές γενιές. Η Μαρία Φαραντούρη, η ερμηνεύτρια που φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του Θεοδωράκη, ταξιδεύει το κοινό με τη φωνή της στα τραγούδια «σύμβολα» που ένωσαν ποίηση και αγώνα, λυρισμό και μνήμη, Ελλάδα και Οικουμένη. Μαζί της, ο Γρηγόρης Βαλτινός, με τη χαρακτηριστική θεατρική του παρουσία, φωτίζει με λόγο και αφήγηση τη ζωή και το έργο του συνθέτη, διαβάζοντας αποσπάσματα από ποιήματα, σκέψεις και αυτοβιογραφικά κείμενα του ίδιου του Μίκη.

Ώρα: 21:00

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται Θέατρο Σκιών με την παράσταση «O Καραγκιόζης και το Αίνιγμα της Γοργόνας», στην πλατεία Λαού στην Ελευσίνα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ώρα: 20:00

Η αυλαία του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 πέφτει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο ΙΡΙΣ με συναυλία των Νίκου Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα. Ένας σπουδαίος τραγουδοποιός με πλούσιο συνθετικό έργο και ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και αυθεντικότητα. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός, καθώς οι δύο καλλιτέχνες, με πλούσια δισκογραφία και μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι, έρχονται να χαρίσουν ξεχωριστές μουσικές στιγμές. Με σεβασμό και με κοινή αγάπη για τη μουσική, ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια, δυνατές συγκινήσεις και την ανεπιτήδευτη αμεσότητα που τους χαρακτηρίζει.

Ώρα: 21:00

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 παρουσιάζει μία σειρά από κινηματογραφικές προβολές στον Θερινό Κινηματογράφο Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Ελευσίνα με προβολή ταινιών μικρού μήκους.

ΓΚΕΚΑΣ, σκηνοθεσία Δημήτρη Μουτσιάκα

Διάρκεια 25'

Ο Βασίλης ζει με τον πατέρα του σε ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας. Όταν γίνεται 12 χρονών, ο πατέρας του τού αγοράζει όπλο και ένα νεαρό κυνηγόσκυλο, τον Μαξ, και αρχίζει την εκπαίδευση για να μπορέσει να τον κάνει κυνηγό.

M.J. , σκηνοθεσία Γιώργου Φουρτούνη

Διάρκεια 27'

Ο Μιχάλης ή MJ έχει εμμονή με τη δόξα, τον πλούτο και τον Μάικλ Τζόρνταν. Είναι τραγουδιστής της τραπ. «Είμαι έτοιμος για μεγαλεία! Ήδη είμαι Νούμερο Ένα! Γιατί όμως δεν μ’ αγαπάνε;»

HONEYMOON, σκηνοθεσία Άλκι Παπασταθόπουλος

Διάρκεια 24'

Έπειτα από μια τραυματική εμπειρία με την αστυνομία, η Φαίη αποφασίζει να φύγει για πάντα από την Ελλάδα. Η Σάντρα τη συνοδεύει στο σταθμό του λεωφορείου, για το αποχαιρετιστήριο ταξίδι. Διασχίζουν τη χώρα με λεωφορείο όταν, μετά από τρανσφοβική επίθεση από δύο συνεπιβάτες, καταλήγουν μόνες σε έναν αυτοκινητόδρομο στη μέση του πουθενά.

ZANGE, σκηνοθεσία Ίριδας Μπαγλανέα

Διάρκεια 17'

Μια τετραμελής οικογένεια ζει απομονωμένη σε έναν υδροβιότοπο. Το σπίτι τους είναι περικυκλωμένο από νερό και διβάρια. Τα παιδιά παίζουν στη φύση, η μητέρα προσπαθεί να διαφυλάξει την αθωότητά τους, και όλοι ταλαντεύονται σε μια λεπτή γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στον ερχομό του τρίτου παιδιού και τον επικείμενο θάνατο του πατέρα.

Πληροφορίες Προβολών από το Φεστιβάλ Δράμας

Ώρα έναρξης: 21.15

Θερινός Κινηματογράφος Ελευσίνας

Είσοδος ελεύθερη

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

ΑΡΚΑΝΤΙΑ σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζώη

Διάρκεια 99'

Η νευρολόγος Κατερίνα και ο πρώην γιατρός Γιάννης κατευθύνονται σε ένα έρημο παραθαλάσσιο θέρετρο. Η σιωπή πέφτει στο αυτοκίνητο, καθώς ταξιδεύουν σε αμμόλοφους ένα θυελλώδες φθινόπωρο, που ταιριάζει με την δυσάρεστη περίσταση: ο Γιάννης κλήθηκε να αναγνωρίσει το θύμα ενός τραγικού ατυχήματος στο νοσοκομείο της μικρής πόλης. Όταν ο τοπικός αστυνομικός τους ενημερώνει ότι το όχημα του θύματος έπεσε από μιας πέτρινη γέφυρα και τους οδηγεί στο νεκροτομείο, η Κατερίνα βλέπει τις χειρότερες υποψίες της να επιβεβαιώνονται. Μαζί με τον Γιάννη, αλλά και μόνη της στις δικές της νυχτερινές εξορμήσεις σε ένα μυστηριώδες, ρουστίκ beachbar που ονομάζεται Arcadia, αρχίζουν να ενώνουν τα κομμάτια του παζλ, αποκαλύπτοντας μια στοιχειωμένη ιστορία αγάπης, απώλειας, αποδοχής και εγκατάλειψης.

Ηθοποιοί: Βαγγέλης Μουρίκης, Αγγελική Παπούλια, Έλενα Τοπαλίδου, Νικόλας Παπαγιάννης, Βαγγέλης Ευαγγελινός, Αστέριος Ριμαγμός Ρήγας, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Έλενα Μαυρίδου, Φλομάρια Παπαδάκη, Γιώργος Μπινιάρης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Δάφνη Ιωακειμίδου Πατακιά, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Νίκος Γεωργάκης, Αλέξανδρος Βούλγαρης, Πέτρα Καλαμπόκα, Μαρία Κατσανδρή, Λένα Γιακκά, Παναγιώτα Γιαγλή, Δημήτρης Γιατζουζάκης

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

ΟΙ ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ σε σκηνοθεσία Βασίλη Κεκάτου

Διάρκεια 90'

Όταν η Χλόη μένει άστεγη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ζήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Καθ’ οδόν, συναντάει μια ομάδα νέων ανθρώπων που γυρίζουν την Ελλάδα με ένα τροχόσπιτο και βοηθούν ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Χλόη γοητεύεται αμέσως από τα ιδανικά και τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής της ομάδας και γίνεται μέλος της. Το ταξίδι της Χλόης στον ξέφρενο δρόμο της επανάστασης την οδηγεί στο κατώφλι της πραγματικής ενηλικίωσης.

Ηθοποιοί : Σοφία Κόκκαλη, Δάφνη Πατακιά, Νίκος Ζεγκίνογλου, Σταύρος Τσουμάνης, ΛΕΞ ., Ναταλία Swift, Εύα Σαμιώτη, Πόπη Σεμερλίογλου, Ιώκο Ιωάννης Κοττίδης

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ σε σκηνοθεσία Γιάννη Βεσλεμέ

Τρία αδέρφια κατασκευάζουν μια χρονομηχανή με σκοπό να επαναφέρουν τη νεκρή μητέρα τους στη ζωή. Όταν ο εκκεντρικός πατέρας τους κάνει την εμφάνισή του, το πείραμα ξεφεύγει από τον έλεγχό τους και ξεκινάει η χωροχρονική περιδίνησή τους εκεί που το παρελθόν και το παρόν γίνονται ένα σε αυτήν την κωμική όσο και αλλόκοτη εξερεύνηση του πένθους.

Ηθοποιοί: Πάνος Παπαδόπουλος, Γιώργος (Τζούλιο) Κατσής, Άρης Μπαλής, Sandra Abuelghanam Sarafanova, Αλεξία Καλτσίκη, Dominique Pinon

Πληροφορίες Προβολών

Ώρα έναρξης: 21.15

Θερινός Κινηματογράφος Ελευσίνας

Γενική είσοδος 5€

-Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 είναι διοργάνωση του Δήμου Ελευσίνας με την υποστήριξη της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης





Πληροφορίες

Προπώληση εισιτηρίων διαδικτυακά:

aisxylia.gr & more.com

Φυσικά σημεία προπώλησης:

-Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Ελευσίνας

Παγκάλου & Κίμωνος

Δευτέρα- Παρασκευή 09.00-14.00

-ΙΡΙΣ, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, 19.00-21.00.

-Φυσικά σημεία more, πληροφορίες more.com

Τα δελτία εισόδου διατίθενται:

- Παράσταση έναρξης στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης στην είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου.

-Παιδική παράσταση Μότσαρτ- Μαγικός Αυλός, μια εβδομάδα πριν από την παράσταση στα σημεία προπώλησης εισιτηρίων του Φεστιβάλ.

Περισσότερες πληροφορίες: aisxylia.gr