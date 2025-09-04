Ιδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή: Ο Μιχάλης Δέλτα δίνει «Πνοή» στα έργα του Takis

Ο Μιχάλης Δέλτα εμπνέεται από το πρωτοποριακό έργο του Takis και αποσυμβολίζει τις πτυχές του, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανά στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή την παράσταση «Πνοή», μια πρωτότυπη μουσική δημιουργία με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση Takis 1∞ που διοργανώνει το Ίδρυμα για την επέτειο των 100 ετών από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Η διορατική προσέγγιση και οι αναλογικοί ηλεκτρονικοί ήχοι του Μιχάλη Δέλτα πλαισιώνονται μουσικά επί σκηνής από τα μελωδικά μοτίβα και τα ηχοχρώματα του τσέλου και του πιάνου. Δίνουν «Πνοή» στους συναισθηματικούς κραδασμούς των έργων του Takis και των ενεργειακών τους πεδίων.

Μια σύγχρονη μουσική διερεύνηση στην ομορφιά και στα άδυτα της καινοτόμου τέχνης του Takis, ενσαρκωμένη από ένα μουσικό τρίο το οποίο υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία. Στην εκλεκτή παρέα, η σοπράνο Σοφία Καρβουνά και ο εικαστικός και σκηνογράφος Ανδρέας Γεωργιάδης, ο οποίος επιμελείται καλλιτεχνικά το οπτικό περιεχόμενο, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στον ήχο και την εικόνα.

Στην παράσταση θα ακουστούν αποσπάσματα ποιημάτων του συγγραφέα Ευγένιου Γιαρένη.

Η παράσταση «Πνοή» εντάσσεται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης Takis 1∞ που διοργανώνει το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή στα δυο μουσεία του, στην Αθήνα και στην Άνδρο, έως τις 2 Νοεμβρίου.

«Πνοή»: Οι Συντελεστές

Μιχάλης Δέλτα: Synthesizers, Υπολογιστές

Σταύρος Παργινός: Τσέλο

Μένιος Γούναρης: Πιάνο

Σοφία Καρβουνά: Σοπράνο

Ευγένιος Γιαρένης: Ποίηση

Ανδρέας Γεωργιάδης: Visuals

Ηχολήπτης: Κωνσταντίνος Seleznioff

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Πληροφορίες:

11, 16 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου | 20.00

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή

Διάρκεια παράστασης: 80’

Εισιτήριο: 20€

Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mikael-delta-pnoe/

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση Takis 1∞ και τις εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν μπορείτε να βρείτε στο goulandris.gr

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635

Τ: 210 725 2895

visit@goulandris.gr | goulandris.gr