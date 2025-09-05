Έσπασε όλα τα ρεκόρ το φωτόσπαθο του Darth Vader σε δημοπρασία στο Λος Αντζελες

Απίθανο ρεκόρ σημείωσε η πώληση του αυθεντικού φωτόσπαθου του Darth Vader σε δημοπρασία του Propstore στο Λος Αντζελες. Το «holy grail» της κορυφαίας κινηματογραφικής σειράς πουλήθηκε έναντι 3.654.000 δολαρίων και έγινε σαφώς το ακριβότερο αντικείμενο του franchise που άλλαξε χέρια ποτέ σε δημοπρασία. Η εκτίμηση της τιμής πώλησης κυμάνθηκε από 1 έως 3 εκατ. δολάρια. Το φωτόσπαθο ήταν το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη και την τρίτη ταινία του franchise, το «Ο πόλεμος των άστρων: Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται» και «Ο πόλεμος των άστρων: Η επιστροφή των Τζεντάι».

Το φωτόσπαθο του Darth Vader

Άλλα εμβληματικά κινηματογραφικά props που πουλήθηκαν στην ίδια δημοπρασία ήταν το μαστίγιο και η ζώνη του Ιντιάνα Τζόουνς που ο Χάρισον Φορντ χρησιμοποίησε στην «Τελευταία σταυροφορία» (475.650 δολ.), το φλογοβόλο που χρησιμοποίησε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο (346.500 δολ.) και το φωτόσπαθο του Ανακιν Σκάιγουοκερ που χρησιμοποίησε ο Χέιντεν Κρίστενσεν στα πρίκουελ του «Star Wars» (126.000 δολ.), σε διπλάσια τιμή από αυτή της εκτίμησης.