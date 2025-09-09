Christmas Theater: Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς επιστρέφει γιατί «όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα»
Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς επιστρέφει στο Christmas Theater
Μια μοναδική γιορτή συναισθημάτων, μας περιμένει φέτος στο Christmas Theater. Μια γιορτή γεμάτη με ήχους γνώριμους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια. Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας την δύναμη της μουσικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.
Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του βαλκανικού ήχου έχει δηλώσει γι’ αυτό τα εξής: «Η βαλκανική μουσική συνεχίζει να αρέσει και να παράγεται για τον ίδιο λόγο με το πανκ. Φέρνει την τρέλα, δεν είναι απλά μουσική. Και όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα...»
GORAN BREGOVIC
The Wedding and Funeral Band
12 Νοεμβρίου 2025
Christmas Theater
