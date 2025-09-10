Θέατρο Σταθμός: Εισιτήρια με 9 ευρώ για τους «Απόντες» του Βασίλη Κατσικονούρη

Η παράσταση - έκπληξη της εαρινής περιόδου του έργου -ντοκουμέντου του Βασίλη Κατσικονούρη “Οι Απόντες” είναι ένα project - σπουδή στην προφορικότητα και στην αφήγηση πριν αυτή γίνει λογοτεχνία. Ανιχνεύει αυτό το προ-λογοτεχνικό στάδιο, ως μία, ενεργή πάντα, μήτρα παραγωγής λογοτεχνίας. Μία συλλογή από προφορικές αφηγήσεις ανθρώπων την ώρα που θυμούνται άλλους ανθρώπους, όπως τους θυμούνται, με λόγια που παράγονται εκείνη τη στιγμή. Αναφέρονται σε απόντες από θάνατο, χωρισμό, ξενιτιά, σε φίλους και πρόσωπα κάποτε αγαπημένα, που χάθηκαν στον χρόνο. Οι αφηγητές, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας, καλούνται να παρουσιάσουν ενώπιον κοινού ό,τι και όπως το θυμούνται, κάθε βράδυ την ίδια ιστορία με τα λόγια εκείνης της στιγμής, αδιαμεσολάβητα και απροβάριστα, χωρίς να υπάρχει μία λέξη γραπτή. Ως ραψωδοί του έπους της καθημερινότητας. Και ως συνοδεία λύρας, μια διακριτική υποστήριξη από κάποια θεατρικά στοιχεία. Η πρόσληψη αυτής της δράσης μπορεί να είναι ένα μοναδικό συμβάν - βίωμα, όπου τα όρια μεταξύ πομπού και δέκτη γίνονται δυσδιάκριτα… Κάθαρση για τους αφηγητές και μέθεξη για τους θεατές - ακροατές, ενίοτε και αντίστροφα. Όσοι από τους δεύτερους επιθυμούν, είναι ευπρόσδεκτοι να αφηγηθούν και τις δικές τους ιστορίες για τους δικούς τους απόντες.

Με αφορμή τα 9 χρόνια λειτουργίας του Θεάτρου Σταθμός, από τις 9 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου, εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας στην τιμή των 9€.

Συvτελεστές

Σκηνοθετική επιμέλεια: Βασίλης Κατσικονούρης

Αφηγητές: Βαγγέλης Αυγέρης, Κωνσταντίνος Ζώης, Ειρήνη -Διαλεχτή Κουρομιχελάκη, Νίκος Μάκκας, Παναγιώτης Σουβλέλης, Ρομίνα Σπυράκη, Ειρήνη Γκλιάτη και Βασίλης Κατσικονούρης

Ακούγεται η φωνή της Δήμητρας Καραγεωργοπούλου

Πληροφορίες

Παραστάσεις : από Παρασκευή 19 έως και 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Διάρκεια: 110 λεπτά

Προπώληση: Απόντες | Εισιτήρια online! | More.com

Εισιτήρια: Κανονικό: 17€, Φοιτητικό: 15€,

Μειωμένο (Άνω των 65, Ανέργων, ΑμεΑ) και Ομαδικό (15 άτομα+): 12€, Ατέλεια: 10€