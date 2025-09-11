ΕΚΚΟΜΕΔ: Ταινίες, οδηγοί κινηματογραφικής μελέτης και διαγωνισμοί για τους μαθητές

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) καλωσορίζει τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές κοινότητες σε μια χρονιά γεμάτη ευκαιρίες για δημιουργική μάθηση, ενεργή συμμετοχή και καινοτόμο παιδαγωγική εμπειρία.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων σχεδιάζει την Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα, ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της οπτικοακουστικής και ψηφιακής παιδείας στη σχολική τάξη. Στόχος είναι η καλλιέργεια κριτικών δεξιοτήτων ανάλυσης και ηθικής διαχείρισης του περιεχομένου στα Μέσα, η ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών/ριών και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, με έμφαση στο οπτικοακουστικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, το animation, το ψηφιακό παιχνίδι και τις νέες μορφές ψηφιακής έκφρασης.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ παρέχει ήδη στους εκπαιδευτικούς μια πλούσια δέσμη εργαλείων, διαθέσιμων δωρεάν. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν οι τρεις Οδηγοί Μελέτης ταινιών που εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το British Film Institute, με τίτλο «Ταινίες – Μια Γλώσσα Χωρίς Σύνορα», οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας - Θεματικός Άξονας Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη - και απευθύνονται σε μεικτά σχολεία και μαθητές του Δημοτικού. Οι Οδηγοί αφορούν τις πολυβραβευμένες ταινίες «Paddington» (2014), «Εγώ, ο Κολοκυθάκης» (2016) – υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA, βραβευμένη στο Αnnecy – και «Το κόκκινο μπαλόνι» (1956) – Όσκαρ καλύτερου σεναρίου. Επιπλέον, διατίθεται ο Οδηγός Μελέτης «Το Μάθημα …Παιχνίδι» και ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτικών εργαστηρίων για το Animation, σε συνεργασία με το Animasyros, που υποστηρίζουν τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης μέσα από την τέχνη και τη δημιουργία.

Περισσότερες από 90 ταινίες

Ιδιαίτερη σημασία για το φετινό σχολικό έτος αποκτά η ψηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών CINEDU, η οποία επιστρέφει ενισχυμένη. Με περισσότερες από 90 ταινίες μυθοπλασίας, animation και ντοκιμαντέρ, συνοδευόμενες από εκπαιδευτικό υλικό συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, το CINEDU προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα λειτουργικό εργαλείο ενσωμάτωσης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ταυτόχρονα, το ΕΚΚΟΜΕΔ δημιούργησε το πρώτο ελληνικό μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) για την Παιδεία στα Μέσα: «TeamLIT: Η Παιδεία στα Μέσα… πάει σχολείο», σε συνεργασία με τη βελγική οργάνωση Media and Learning Association, που προσφέρει σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισαγωγικές γνώσεις, δομημένο περιεχόμενο, μεθοδολογικές οδηγίες και παιδαγωγικά εργαλεία για την ενίσχυση της ψηφιακής και οπτικοακουστικής παιδείας στο σχολείο.

Επίσης το ΕΚΚΟΜΕΔ φιλοξενεί πλέον το νέο πρόγραμμα Cinematherapy by EKKOMEΔ, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο της κινηματογραφοθεραπείας και αξιοποιεί την τέχνη του κινηματογράφου ως εργαλείου ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξης ευάλωτων ομάδων.

Στο πλαίσιο των δημιουργικών δράσεων για μαθητές, το ΕΚΚΟΜΕΔ υποστηρίζει και συνδιοργανώνει τρεις σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός «Νέοι Cine-Φιλόσοφοι» που καλεί μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων να συνδέσουν τη φιλοσοφική σκέψη με τη γλώσσα του κινηματογράφου. Ο διεθνής διαγωνισμός «Το Μάθημα… Παιχνίδι!» για όλες τις βαθμίδες ενθαρρύνει τη δημιουργία επιτραπέζιων και ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τέλος, ο διαγωνισμός «Cinema… διάβασες;», ο μακροβιότερος μαθητικός διαγωνισμός οπτικοακουστικής δημιουργίας στην Ελλάδα, προσφέρει ένα δυναμικό βήμα έκφρασης μέσω της εικόνας σε χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος:

«Στην αυγή της νέας σχολικής χρονιάς, το ΕΚΚΟΜΕΔ στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα με σύγχρονα εργαλεία, καινοτόμα προγράμματα και μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Παιδεία. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε, να ενδυναμώσουμε και να συνδέσουμε τα σχολεία με τον κόσμο των οπτικοακουστικών μέσων με τρόπο δημιουργικό, βιωματικό και ουσιαστικό».

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Για άμεση πρόσβαση σε υλικό και οδηγούς:

Οδηγοί Μελέτης Ταινιών

MOOC TeamLIT «Η Παιδεία στα Μέσα πάει …σχολείο»

Διαγωνισμός «Cine-Φιλόσοφοι»

CINEDU

Cinematherapy by EKKOMED

Διαγωνισμός «Το μάθημα… Παιχνίδι!»

Διαγωνισμός «Cinema… διάβασες;»

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών εργαστηρίων για το Animation

Επικοινωνία, αιτήματα και προτάσεις συνεργασίας στο: educate@ekkomed.gr