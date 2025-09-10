ΕΚΚΟΜΕΔ: Ενας χρόνος λειτουργίας - Δείτε τον απολογισμό της ενίσχυσης του οπτικοακουστικού κλάδου

Το ΕΚΚΟΜΕΔ συμπλήρωσε έναν χρόνο λειτουργίας και έχει καταβάλλει 75,5 εκατ. ευρώ μέσω cash rebate

ΕΚΚΟΜΕΔ: Ενας χρόνος λειτουργίας - Δείτε τον απολογισμό της ενίσχυσης του οπτικοακουστικού κλάδου

Η έδρα του ΕΚΚΟΜΕΔ στο Κολωνάκι

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του ΕΚΚΟΜΕΔ ΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζει τον απολογισμό.

Πληρωμές – Ενίσχυση του Κλάδου

Πάνω από το 1/3 της συνολικής δημόσιας δαπάνης (228,9 εκ.) που έχει καταβληθεί στον κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό κλάδο από το 2019, δόθηκε κατά το τελευταίο έτος (09/2024 - 09/2025). Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν:

75,5 εκατ. ευρώ μέσω cash rebate.

2,9 εκατ. ευρώ μέσω των επιλεκτικών προγραμμάτων.

4,4 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας από σήμερα Τετάρτη αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.ekkomed.gr/el/sinopsi-xrimatodotisis-2019-2025/ τα συνολικά στοιχεία δημόσιας χρηματοδότησης που έχουν χορηγηθεί από το 2019 έως σήμερα.

Στις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η δημοσίευση αναλυτικών δεδομένων ανά επενδυτικό σχέδιο και δικαιούχο, διασφαλίζοντας την πλήρη ενημέρωση της κοινής γνώμης και παρέχοντας στέρεη βάση για κάθε τεκμηριωμένη συζήτηση.

Επιπλέον:

Ενεργοποιήθηκε το νέο Cash Rebate–FTV (Φεβρουάριος 2025) ύψους 105 εκατ. με 76 αιτήσεις να έχουν ήδη υποβληθεί στους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας του.

Ολοκληρώθηκαν 110 υπαγωγές ύψους 124 εκατ. ευρώ στο cash rebate.

Εντάχθηκαν 156 έργα ύψους 7,3 εκατ. ευρώ στα επιλεκτικά προγράμματα.

Απλουστεύτηκε η διαδικασία αξιολόγησης του cash rebate και μειώθηκε ο χρόνος ελέγχου των αιτημάτων που έγιναν το 2025 κατά 61%.

Άνοιξε η πλατφόρμα διαβούλευσης για τα νέα επιλεκτικά προγράμματα της επόμενης πενταετίας. Η διαβούλευση βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.ekkomed.gr/el/diavoulefsi/

Για πρώτη φορά καταρτίστηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εξωστρέφειας το οποίο έχει ήδη εγκρίνει ή καταβάλει σχεδόν 800.000 ευρώ, με τις δράσεις προώθησης και διανομής του Ελληνικού Κινηματογράφου να ξεπερνούν τις 240.000 ευρώ (αύξηση 50% σε σχέση με 2023-2024).

Η διεθνής και εγχώρια παρουσία του ελληνικού κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού κλάδου ενισχύθηκε μέσω των παρακάτω δράσεων:

Στρατηγική συμμαχία με το γαλλικό κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό οικοσύστημα:

Συμφωνία με το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC).

Μνημόνιο συνεργασίας με το Institut National de l’Audiovisuel (INA) για την οπτικοακουστική κληρονομιά.

Μνημόνιο συνεργασίας με τη Σχολή Lumière για την κατάρτιση Ελλήνων τεχνικών.

Μνημόνια συνεργασίας με ελληνικούς φορείς (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠΕΞ, Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού).

Μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Κινηματογράφου της Αρμενίας.

Επιλογή της Αθήνας ως πόλης φιλοξενίας των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027.

Μεταφορά της έδρας του Διεθνούς Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού Κινηματογράφου από την Τεχεράνη στην Αθήνα.

Ενίσχυση της συμμετοχής σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ και αγορές (Κάννες, Βερολίνο, Annecy, Clermont-Ferrand, Βενετία).

Πρώτη συνεκτική εθνική παρουσία στην Gamescom της Κολωνίας, τη μεγαλύτερη έκθεση game development στον κόσμο.

Πρώτη εθνική στρατηγική για το video game development, με τη συμμετοχή όλου του οικοσυστήματος.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν εν μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης, κατά την οποία:

Δημοσιεύτηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας και ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση σε δημόσιο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.

Ολοκληρώθηκαν προσλήψεις, μετατάξεις/αποσπάσεις προσωπικού, καθώς και η Εσωτερικού Ελεγκτή και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εγκρίθηκε ο ενιαίος προϋπολογισμός του 2025, με αύξηση 158% στον τακτικό προϋπολογισμό λόγω της ενσωμάτωσης του 50% των τελών συνδρομητικής τηλεόρασης για πρώτη φορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πραγματοποίησε 38 τακτικές συνεδριάσεις, σχεδόν 3 ανά μήνα.

Το Μέλλον – Στρατηγικό και Συμμετοχικό

Όπως είχε δεσμευτεί, από τον Μάρτιο του 2025, η Διοίκηση του ΕΚΚΟΜΕΔ άνοιξε για πρώτη φορά τη δημόσια διαβούλευση για τον ανασχεδιασμό των επιλεκτικών προγραμμάτων, δίνοντας φωνή στους ίδιους τους δημιουργούς.

Παράλληλα, για πρώτη φορά καταρτίζεται «Πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης 2026–2030», που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για τον οπτικοακουστικό δημιουργικό τομέα και θα χαράξει την πορεία της επόμενης δεκαετίας.

Ένας χρόνος ΕΚΚΟΜΕΔ – Ένα έτος έργου, εξωστρέφειας και σταθερών βημάτων δημιουργίας προς το μέλλον.

