«Man of tomorrow»: Τι αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν για την επόμενη ταινία του Superman

Λίγες λεπτομέρειες παραπάνω σχετικά με την εξέλιξη της νέας ταινίας του Superman, «Man of tomorrow», παρείχε ο σκηνοθέτης της, Τζέιμς Γκαν σε συνέντευξή του στο Howard Stern show. Ως γνωστόν, η επόμενη περιπέτεια του σούπερ ήρωα έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027 και ο Γκαν αποκάλυψε ότι μέχρι τον προσεχή Απρίλιο θα έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. «Πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με τον Λεξ Λούθορ και τον Spiderman οι οποίοι καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ως ένα σημείο, για να αντιμετωπίσουν μια πολύ μεγαλύτερη απειλή», είπε ο Τζέιμς Γκαν προσθέτοντας ότι στα σχέδιά του βρίσκεται μια «Superman Saga» όπως την αποκάλεσε. Είπε επίσης ότι το σενάριο για το «Man of tomorrow» είναι σχεδόν έτοιμο.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία ταινία του σούπερ ήρωα, το «Superman» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου 2025 και στον ομώνυμο ρόλο βρέθηκε ο Ντέιβιντ Κόρενσουέτ, ενώ ως Λεξ Λούθορ είδαμε τον Νίκολας Χουλτ. Η ταινία έχει σημειώσει 614 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις και στη χώρα μας έκοψε περίπου 90.000 εισιτήρια.

Η DC Studios έχει γεμάτο πρόγραμμα από πρεμιέρες προσεχώς καθώς στις 26 Ιουλίου 2026 έρχεται το «Supergirl» του Κρεγκ Γκιλέσπι με την Μίλι Αλκοκ και στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 κάνει πρεμιέρα το «Clayface» του Τζέιμς Γουάτκινς με τον Τομ Ρις Χάρις.