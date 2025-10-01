Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025 - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

TECHNOPOLIS PARTY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
7'
03 - 05.10 || Vinyl Market | Νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες κυκλοφορίες και μουσικά εκθέματα από όλα τα είδη – Rock, Soul, Funk, Jazz, Latin, Blues, Ethnic, Electronica και πολλά άλλα. Γνωστοί DJ’s και καλεσμένοι θα δημιουργήσουν την απόλυτη ατμόσφαιρα σε μια μεγάλη γιορτή για το βινύλιο.

vinyl-market.jpg

04 - 05.10 || Vegan Life Festival Athens 2025 | Το μεγαλύτερο vegan event της χώρας με σύνθημα «For earth's sake», έρχεται για ένατη φορά στην πόλη, προσφέροντας ομιλίες για υγεία, διατροφή, περιβάλλον και δικαιώματα των ζώων, μαγειρικά εργαστήρια από chefs και food bloggers, δραστηριότητες για παιδιά, εικαστικά δρώμενα, μουσική και τη μεγαλύτερη vegan έκθεση της χώρας με μπέργκερ, πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά και προϊόντα κάθε είδους, όπως ρούχα, καλλυντικά και συσκευασμένα τρόφιμα.

05.10 || Μικροί κηπουροί με πινέλα | Όταν η Τεχνόπολη υποδέχεται το Vegan Fest, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου καλεί τα παιδιά 3-9 ετών να γίνουν κηπουροί και να ζωγραφίσουν πολύχρωμες κεραμικές γλάστρες σε ένα διασκεδαστικό υπαίθριο εργαστήρι. Στη συνέχεια, φυτεύουν στα γλαστράκια τους λουλούδια με τη βοήθεια ειδικών, μαθαίνοντας να τα φροντίζουν και να αναπτύσσουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για τη φύση. Απαραίτητα για τη συμμετοχή είναι η διάθεση, η φαντασία και κατάλληλα ρούχα.

mikroi-khpoyroi-me-pinela.jpg
TechnopolisNikolas Kominis - Studio Kominis

05, 12, 19 & 26.10 || Θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» | Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι μας καλούν να ζήσουμε για δεύτερη σεζόν τη γειτονιά του Γκαζιού…αλλιώς! Με οδηγούς τρεις ηθοποιούς-ξεναγούς, οι συμμετέχοντες θα κάνουν στάσεις σε στενά και δρόμους, ανακαλύπτοντας ιστορίες, μνήμες και γεγονότα που διαμόρφωσαν την περιοχή. Μέσα από αφηγήσεις, τραγούδια, φωτογραφίες και θεατρικές τεχνικές, η περιπατητική διαδρομή φωτίζει κρυφές γωνιές και την πολιτιστική κληρονομιά του Γκαζοχωρίου, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει διαφορετικές Κυριακές γεμάτες εξερεύνηση και αλληλεπίδραση.

11 & 12.10 || Kids Radio Spooky Festival “Hello Halloween” | Για 4η χρονιά επιστρέφει το αγαπημένο Halloween festival για όλη την οικογένεια, γεμίζοντας την Τεχνόπολη με μάγισσες, φαντασματάκια, κολοκύθες, μαγικά κόλπα, παιχνίδι, μουσική και θέατρο. Τα παιδιά θα απολαύσουν συναυλίες, μουσικοθεατρικά shows, the BIG Halloween Parade, face painting, λούνα παρκ της Ανακύκλωσης, βόλτες με το Τρενάκι του Halloween, μαθήματα Graffiti, ακροβατικά, S.T.E.A.M. εργαστήρια, bubble και magic shows, πειράματα, μαθήματα αυτοάμυνας, ζωγραφική, hip hop dance, kids cinema, Dinoverse και πολλά άλλα. Παράλληλα θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια όπως σκάλισμα κολοκύθας, μαγειρική με DJ Chef, φτιάξιμο “Spooky Cookies” και slime, Nerf Games, πλανητάριο, Virtual Reality, Bungee trampoline και Comedy Club για παιδιά.

18 & 19.10 || Hotel Experience | Ένα ατμοσφαιρικό ξενοδοχειακό σύμπαν που ξεφεύγει από τα στερεότυπα των εκθέσεων και συνεδρίων. Με έμπνευση από κινηματογραφικές ταινίες όπως τα «Shining», «Grand Budapest Hotel» και «In the Mood for Love», ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα θεατρικό σκηνικό όπου τα εμπορικά περίπτερα γίνονται δωμάτια ξενοδοχείου και οι κοινόχρηστοι χώροι αναπαριστούν ρεσεψιόν, φουαγιέ, πισίνα και ανελκυστήρα, συνδυάζοντας βιομηχανική αισθητική και κινηματογραφική γοητεία. Το event προσφέρει στους ξενοδόχους, ανθρώπους του τουρισμού, αρχιτέκτονες και designers μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, όπου η φαντασία και η δημιουργικότητα συναντούν την πρακτική παρουσίαση υλικών, υπηρεσιών και προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα το brand image των εκθετών και διευρύνοντας την εμπορική τους εμβέλεια.

20.10 || «Bass-Euphoria» | Συναυλία μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Νέο Υδαταέριο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου | Ανάμεσα στα μηχανήματα που στέκουν εκεί από τη δεκαετία του 1950 θα πραγματοποιηθεί μία πρωτότυπη συναυλία κουαρτέτου κοντραμπάσων, με έργα για δύο, τρία και τέσσερα κοντραμπάσα, από την εποχή της Πολυφωνίας έως και τον 20ο αιώνα. Για περιορισμένο αριθμό ατόμων. Περισσότερες πληροφορίες: 2130109325.

20 - 24.10 || Διεθνές Συνέδριο για τη Συντήρηση Ψηφιδωτών | Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, σε συνεργασία με την Διεθνή Επιτροπή για τη Συντήρηση των Ψηφιδωτών (ICCM), διοργανώνει το 15ο Συνέδριο ICCM με θέμα «Mosaic Conservation: Current Challenges and Future Prospects». Επιστήμονες και επαγγελματίες της συντήρησης θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις, θα ανταλλάξουν γνώσεις και θα συμμετάσχουν σε παράλληλες επισκέψεις σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας και περιοχών όπως η Μονή Δαφνίου και η Αρχαία Κόρινθος.

22 & 23.10 || Nevronas FESTival School Edition 2025 | Το Nevronas FESTival School Edition πραγματοποιείται για πρώτη φορά φέτος και προσκαλεί τη σχολική κοινότητα σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία, φέρνοντας κοντά μαθητές και μαθήτριες από τυπικά και ειδικά σχολεία, καθώς και από δομές ατόμων με αναπηρία. Σε ένα προσβάσιμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον, το φεστιβάλ προάγει την Τέχνη, τη Δημιουργικότητα, τη Συνεργασία και την Αποδοχή, ενώ ενισχύει τις αξίες της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης. Παράλληλα, παρέχει ευκαιρίες για δημιουργία, συμμετοχή και επικοινωνία, ενεργοποιώντας το εκπαιδευτικό προσωπικό ως φορέα αλλαγής και έμπνευσης για όλα τα παιδιά.

24 - 26.10 || 44th Athens Models and Miniatures Show - 44η Πανελλήνια Έκθεση Διαγωνισμόs Στατικού Μοντελισμού IPMS HELLAS | Η μεγαλύτερη γιορτή του στατικού μοντελισμού στην Ελλάδα επιστρέφει φέτος για 44η χρονιά. Περισσότεροι από 250 μοντελιστές από Ελλάδα και εξωτερικό παρουσιάζουν εντυπωσιακές μικρογραφίες – αεροπλάνα, στρατιωτικά και πολιτικά οχήματα, πλοία, φιγούρες, διοράματα και πολλά ακόμα έργα υψηλής ακρίβειας. Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με εξομοιωτές πτήσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ζήσουν την εμπειρία πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος, ενώ παράλληλα, θα λειτουργήσει δωρεάν ένα διαδραστικό εργαστήριο μοντελισμού για παιδιά 6-12 ετών, προσφέροντας μια πρώτη γνωριμία με τον μαγικό κόσμο των μικρογραφιών.

25 & 26.10 || The Meet Market | Το Φθινοπωρινό Meet Market στην Τεχνόπολη υποδέχεται περισσότερους από 160 εκθέτες για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις, ψώνια και Halloween happenings. Με DJ sets, street food, cocktails και δωρεάν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, η γιορτή προσφέρει πρωτότυπες ιδέες και προϊόντα από Έλληνες σχεδιαστές, καλλιτέχνες και μικρούς παραγωγούς: ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, home-deco, προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας, αγνά τρόφιμα, είδη για παιδιά και vintage θησαυρούς – όλα μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζεστή και φθινοπωρινή.

meet-market.jpg

25 & 26.10 || «Πόσο με κάνεις;» | Η οργάνωση Κάθε Μία Ιστορία παρουσιάζει την εικαστική, οπτικοακουστική εμπειρία storytelling «Πόσο με κάνεις;», όπου δώδεκα γυναίκες άνω των 60 μοιράζονται αυθεντικές ιστορίες δύναμης, τρυφερότητας, σχέσεων και αγάπης για τη ζωή. Οι αφηγήτριες προκαλούν το κοινό να ακούσει, να φανταστεί και να συνδέσει παρελθόν και παρόν, φωτίζοντας τον πλούτο και τη μοναδικότητα των ζωών τους πέρα από κοινωνικά στερεότυπα.

** Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα... Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: shop@athens-technopolis.gr

*** Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr

