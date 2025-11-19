The Simpsons: Σάλος με το νέο επεισόδιο της σειράς - «Σκοτώνεται» μετά από 35 χρόνια χαρακτήρας
Μία από τις μακροβιότερες δευτερεύουσες φιγούρες των Simpsons «έφυγε» οριστικά στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου “Sashes to Sashes”
Ένας ακόμη μακροχρόνιος χαρακτήρας του The Simpsons αποχαιρέτησε οριστικά τη σειρά στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου (Sashes to Sashes).
Η Alice Glick, η ηλικιωμένη οργανοπαίχτρια της Εκκλησίας του Springfield, κατέρρευσε πάνω στο εκκλησιαστικό όργανο στη διάρκεια λειτουργίας, σοκάροντας το εκκλησίασμα και την οικογένεια Σίμπσον. Ο παραγωγός Tim Long επιβεβαίωσε πως η Glick δεν θα επιστρέψει στα επόμενα επεισόδια.
Ο χαρακτήρας έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1991, ενώ αρχικά είχε ακουστεί με τη φωνή της Cloris Leachman. Παρότι στο παρελθόν είχε φανεί ότι «πεθαίνει» σε επεισόδιο της 23ης σεζόν, η ιστορία εκείνου του επεισοδίου θεωρήθηκε τελικά εκτός συνέχειας, με αποτέλεσμα η Glick να συνεχίσει να εμφανίζεται κανονικά στα επόμενα χρόνια.
Στο X (Twitter), οι αντιδράσεις των φανς ήταν ανάμικτες: άλλοι αποχαιρέτησαν τη χαρακτήρα με συγκίνηση, ενώ αρκετοί σχολίασαν ότι η σειρά έχει πλέον ξεπεράσει την ακμή της και ζητούν το τέλος της μετά από 37 σεζόν.
Οι δημιουργοί του The Simpsons έχουν «σκοτώσει» αρκετούς δευτερεύοντες χαρακτήρες τα τελευταία χρόνια, γεγονός που τροφοδοτεί τη συζήτηση για το πού κατευθύνεται η σειρά.