Αρβανιτάκη: Τα παιδιά επηρεάζονται από αμερικανικά πρότυπα, τα κόμματα έχουν παραμελήσει την παιδεία

«Η παιδεία μας έχει εκπέσει και δεν την φροντίζουν οι κυβερνήσεις», σχολίασε η δημοφιλής τραγουδίστρια Ελευθερία Αρβανιτάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην Κωνσταντίνα Βαρσάμη, στο πλαίσιο δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου. Το κοινό που παρακολουθούσε ζωντανά τη συνομιλία είχε τη δυνατότητα να απευθύνει τις δικές του ερωτήσεις στην ερμηνεύτρια.

Ένας θεατής ρώτησε την Ελευθερία Αρβανιτάκη πώς βλέπει, ως μητέρα, τη γενικευμένη κατάσταση που παρατηρείται στη νεολαία, με τα ολοένα συχνότερα και σχεδόν «εξωπραγματικά» περιστατικά βίας, ακόμη και μαθητές δημοτικού που, όπως ανέφερε ο ίδιος, κουβαλούν σουγιάδες στις τσέπες τους.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη απάντησε ότι η κατάσταση αυτή είναι πρωτόγνωρη: «Εγώ κι εσείς δεν τα ζήσαμε αυτά. Δεν δεχτήκαμε Bullying ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Σήμερα όμως, τα παιδιά επηρεάζονται από αμερικανικά πρότυπα, εκτίθενται από μικρά σε ταινίες και εικόνες βίας. Και επίσης είναι θέμα παιδείας. Κάτι το οποίο αισθάνομαι δεν είναι στο σωστό ύψος. Η παιδεία μας έχει εκπέσει και δεν την φροντίζουν οι κυβερνήσεις. Δεν θα πω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, θα πω για όλα τα κόμματα. Δεν έχουν μεριμνήσει. Το να ασχολείσαι με τα παιδιά, το να τα προλαβαίνεις αυτά, είναι καθήκον των δασκάλων και των διευθυντών. Έχει ξεφύγει η κατάσταση πολύ».

Όταν το άτομο από το κοινό επανήλθε με την ερώτηση «Και τι πρέπει να γίνει;», η ερμηνεύτρια απάντησε με ειλικρίνεια: «Α, αυτό δεν το ξέρω… Να με ρωτήσετε για μουσική, να σας πω».

Δείτε το απόσπασμα στο 41:45' :

