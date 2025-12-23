ΠΥΞ ΛΑΞ «Για τις παλιές αγάπες...»

Με καλεσμένους τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Δημήτρη Σταρόβα στο VOX κάθε Σάββατο για όλο τον Ιανουάριο!

ΠΥΞ ΛΑΞ «Για τις παλιές αγάπες...»
ΠΥΞ ΛΑΞ

«Για τις παλιές αγάπες...»

Με καλεσμένους τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Δημήτρη Σταρόβα

στο VOX κάθε Σάββατο για όλο τον Ιανουάριο!

Η προπώληση συνεχίζεται: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pyks-laks-gia-tis-palies-agapes

Μετά την μεγάλη επιτυχία των εμφανίσεών τους και την ανταπόκριση του κοινού, παίρνουν παράταση στο VOX και συνεχίζουν δυναμικά τις ζωντανές τους εμφανίσεις για όλα τα Σάββατα του Ιανουαρίου, προσκαλώντας μας σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ένταση, συγκίνηση και αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει!

image1.jpg

Κάτω από τον τίτλο «Για τις παλιές αγάπες...», οι διαχρονικοί τους ύμνοι, οι μελωδίες που σημάδεψαν γενιές και οι στίχοι που έγιναν βάλσαμο σε αμέτρητες ψυχές, συναντούν το χιούμορ, τη ζεστασιά και τη μοναδική σκηνική παρουσία δύο ξεχωριστών καλεσμένων: του Γιάννη Ζουγανέλη και του Δημήτρη Σταρόβα.

image5.jpg

Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία∙ είναι μια μουσικοθεατρική γιορτή, ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, γέλιο, μνήμες και απρόσμενες στιγμές. Οι παλιές αγάπες που «πάνε στον παράδεισο» ξαναβρίσκουν τη φωνή τους, οι παρέες γίνονται ξανά μια μεγάλη αγκαλιά και το κοινό καλείται να τραγουδήσει δυνατά «εκείνα που μας ενώνουν». Τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα, στίχοι που έγιναν συνθήματα, κι ένας ήχος που παραμένει ατόφιος, αληθινός, σημερινός.

image0.jpg

Το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος «Λίγο χρώμα για τα σκούρα» θα μπλεχτεί με τα παλιότερα διαχρονικά τους τραγούδια και με την καλλιτεχνική πορεία, την αστείρευτη πηγή χιούμορ και την σπάνια έμπνευση των καλεσμένων τους !

image2.jpg

Με την αυθεντικότητα και τη δύναμη των Πυξ Λαξ και με τις ανατρεπτικές πινελιές του απρόβλεπτου Γιάννη Ζουγανέλη και του εκρηκτικού Δημήτρη Σταρόβα, η βραδιά υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Χάρης Μιχαηλίδης - Ηλεκτρική κιθάρα

Νίκος Σάλτας – Πιάνο, πλήκτρα

Ελευθερία Ναθαναήλ – Ακορντεόν, πλήκτρα

Αλέκος Κούρτης - τύμπανα

Άκης Αμπράζης - Ηλεκτρικό Μπάσο

Μάκης Τσώτσης “MaCho” – Σαξόφωνο, κλαρίνο

Αλέξανδρος Ζουγανέλης - πνευστά

Ηχοληψία: Νίκος Παππάς - Σάκης Πυριόχος

Φωτισμοί -προβολές: Περικλής Μαθιέλλης - Φίλιππος Τρέπας

Φωτογραφίες προβολών: Μάκης Σιδεράκης

Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC

0103
0203
0303

Πληροφορίες:

VOX | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 16

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210.3475900

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pyks-laks-gia-tis-palies-agapes

