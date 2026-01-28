Η Μελίνα Κανά 21/2 και 13/3 στον Σταυρό του Νότου Plus με τον Αλέξανδρο Δάικο & τους Otra Rota

Μετά το εκρηκτικό full house στο Κύτταρο

Newsbomb

Η Μελίνα Κανά 21/2 και 13/3 στον Σταυρό του Νότου Plus με τον Αλέξανδρο Δάικο & τους Otra Rota
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η περασμένη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στο ασφυκτικά γεμάτο Κύτταρο δεν καταγράφηκε απλώς ως μια ακόμη συναυλιακή ημερομηνία, αλλά ως μια στιγμή εσωτερικής σύμπτωσης: εκεί όπου το τραγούδι συναντά τον χρόνο και τον υπερβαίνει. Η Μελίνα Κανά ανέβηκε στη σκηνή όχι για να επιβεβαιώσει τη διαδρομή της, αλλά για να τη μοιραστεί - και μέσα από αυτήν, να υπενθυμίσει πως η μουσική που γεννιέται από αλήθεια δεν παλιώνει· μεταβιβάζεται. Αυτή ακριβώς η εμπειρία βρίσκει τη φυσική της συνέχεια το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στον Σταυρό του Νότου Plus.

1080x1350-m-kana-stayros-toy-notoy.jpg

Η Μελίνα Κανά με τη χαρισματική φωνή της ξεδιπλώνει ένα πρόγραμμα με σπουδαία τραγούδια από τις εμβληματικές συνεργασίες της με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Θέμη Καραμουρατίδη, συναντώντας ταυτόχρονα κλασικές αναφορές του ελληνικού τραγουδιού και σχηματίζοντας έτσι έναν μουσικό χάρτη όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν ιδανικά.

Σημαντικό άξονα αποτελεί η νέα δισκογραφική της δουλειά «Να μου μιλάς να τραγουδάς», ένας κύκλος τραγουδιών που μοιάζει να γράφτηκε για να ψιθυρίζεται και να αντέχει. Οι νέες δημιουργίες του Σωκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Ορέστη Ντάντου, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της σπουδαίας Χάρις Αλεξίου, ακούγονται ζωντανά σαν τραγούδια ήδη γνώριμα και αγαπημένα!

Δίπλα της, ο Αλέξανδρος Δάικος, με τη σεμνή καθαρότητα της νεότερης γενιάς, στέκεται ως φυσική συνέχεια μιας αλυσίδας που δεν κόπηκε ποτέ. Και οι Otra Rota, με τις κιθάρες, τα λαούτα, τα βιολιά, τα κρουστά και τα πνευστά τους, δίνουν σώμα και παλμό στη βραδιά, μετατρέποντας τη συναυλία σε λαϊκό μυστήριο, σε μια γιορτή που δεν περιορίζεται στη σκηνή, αλλά διαχέεται στο παλλόμενο κοινό.

otra-rota.jpg

Και εκεί ακριβώς αποκαλύφθηκε το βαθύτερο νόημα της βραδιάς και στην sold out συναυλία που προηγήθηκε στο Κύτταρο. Νεανικά πρόσωπα, φωτισμένα από τα τραγούδια, τραγουδούσαν στίχο προς στίχο κομμάτια που προϋπήρχαν της ηλικίας τους. Η συγκίνηση της Μελίνας Κανά ήταν εμφανής όταν απευθύνθηκε σε αυτούς, λέγοντας πως για έναν καλλιτέχνη με τη δική της ηλικία δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση, μεγαλύτερο δώρο, από το να τραγουδούν τα τραγούδια της τα "παιδιά" της - το νεαρό σε ηλικία κοινό. Μια φράση που νοηματοδότησε το live: η τέχνη βρίσκει τη δικαίωσή της όταν συνεχίζει να κατοικείται.

Η βραδιά στο Κύτταρο έκλεισε με την αίσθηση μιας υπόσχεσης. Ότι αυτός ο κύκλος δεν ολοκληρώνεται, αλλά συνεχίζεται. Το επόμενο κάλεσμα λοιπόν έχει ήδη δοθεί: το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου & την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στον Σταυρό του Νότου Plus, εκεί όπου το τραγούδι θα ξαναβρεί το κοινό του και οι γενιές θα ξανασυναντηθούν, κάτω από τον ίδιο ήχο, την ίδια ανάγκη, την ίδια μνήμη.

alexandros-daikos.jpg

INFO

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
& ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ώρα προσέλευσης | 20.00
Ώρα έναρξης | 21.00

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ PLUS
Φραντζή 14, Αθήνα 117 45
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8224134

Προπώληση Εισιτηρίων:
https://cometogether.live/el/event/4556/melina-kana-aleksandros-daikos-otra-rota

Παραγωγή
Solar Productions

Επικοινωνία
Entechno Sessions - Cultural Promotion

Φωτογραφίες
Βαγγέλης Λευθέρης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον Άλεξ Πρέτι: «Δεν έπρεπε να φέρει όπλο, αλλά δεν ήταν επίδοξος δολοφόνος»

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple Creator Studio: Η νέα συνδρομητική υπηρεσία για παραγωγή περιερχομένου

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Εμπρηστική επίθεση σε τρία αυτοκίνητα

07:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα η «μάχη της Κρήτης» με την εκλογή των δύο μητροπολιτών στις χηρεύουσες έδρες – Ποια είναι τα φαβορί

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νιλ Γιανγκ προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας, Αττική Οδό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Καταγγελίες συγγενών, συνδικάτων και τρύπες στις σωληνώσεις προκαλούν ερωτήματα για την ασφάλεια του εργοστασίου

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Κάρνι: Αρνείται ότι απέσυρε την ομιλία του στο Νταβός μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Τελικός πρόκρισης στο Άμστερνταμ - Η ώρα και το κανάλι

07:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μελίνα Κανά 21/2 και 13/3 στον Σταυρό του Νότου Plus με τον Αλέξανδρο Δάικο & τους Otra Rota

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr στη Θεσσαλονίκη

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Ιανουαρίου

06:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ο χρόνος σταμάτησε, το ποδόσφαιρο δεν έχει σημασία - Το σώμα στη Γαλλία, το μυαλό στη τραγωδία

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατομία του Ρολογιού της Αποκάλυψης - Από τη Χιροσίμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη – 85 δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα

06:33ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Χριστόδουλός σας…» - 18 χρόνια από το τελευταίο αντίο το επίκαιρο μήνυμά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Μέσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για τραυματίες στη Ρουμανία: Έχω ακούσει πολλά, δεν υπάρχει ανακοίνωση - Τι λέει ο διευθυντής του νοσοκομείου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιος θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία – Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Καταγγελίες συγγενών, συνδικάτων και τρύπες στις σωληνώσεις προκαλούν ερωτήματα για την ασφάλεια του εργοστασίου

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με «διαλείμματα» τις επόμενες ημέρες – Πού θα βρέξει την Τετάρτη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για την υπουργία Σκανδαλίδη - Στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ όσα είπε ο πρώην υπουργός

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για τις 5 γυναίκες - Συγκλονίζουν οι ιστορίες τους - Η μοιραία επιλογή της νυχτερινής βάρδιας

07:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Τελικός πρόκρισης στο Άμστερνταμ - Η ώρα και το κανάλι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν ανατροπές» στις πληροφορίες λέει ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

06:33ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Χριστόδουλός σας…» - 18 χρόνια από το τελευταίο αντίο το επίκαιρο μήνυμά του

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ