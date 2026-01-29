Παντελής Θαλασσινός και Όλγα Βενέτη στο Θέατρο Άλσος

Ο Παντελής Θαλασσινός και η Όλγα Βενέτη συναντιούνται επί σκηνής την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο

«Ν’ αγαπάς».

Δύο καλλιτέχνες, δύο φίλοι, με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για το ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, ενώνουν τις φωνές και τις διαφορετικές μουσικές τους διαδρομές και ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Άλσους για μια μουσική συνάντηση που λειτουργεί σαν αληθινή κατάθεση ψυχής. Ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην ουσία του ελληνικού τραγουδιού: τη μελωδία, τον λόγο και το συναίσθημα.

Ο Παντελής Θαλασσινός, με το πολυετές και διαχρονικό έργο του, και η Όλγα Βενέτη με τη χαρακτηριστική φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από το προσωπικό τους ρεπερτόριο, αλλά και επιλογές που τους σημάδεψαν καλλιτεχνικά, δημιουργώντας αναπάντεχες και ουσιαστικές μουσικές συναντήσεις. Τραγούδια που λέγονται χαμηλόφωνα, αλλά ακούγονται δυνατά.

Το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη ζωντανή μουσική και την καλλιτεχνική έκφραση, γίνεται το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη συνάντηση και φιλοξενεί αυτή τη βραδιά προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία αυθεντική και ανθρώπινη, γεμάτη αλήθεια και συναίσθημα.

Μια μουσική βραδιά που αξίζει να ζήσετε.

Γιώργος Παγιάτης - Πιάνο

Δημήτρης Λιόλιος - μπουζούκι

Γιάννης Καλκάνης - τύμπανα

Πολύς Πεντέλης - μπάσο

Σπύρος Βλάχος - κιθάρα

Πάνος Δημητρακόπουλος - κανονάκι

Σωτήρης Μαργώνης - βιολί

«Ν’ αγαπάς»

Παντελής Θαλασσινός και Όλγα Βενέτη

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pantelis-thalassinos-olga-beneti-nagapas

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:

MK GROUP OF COMPANIES/

ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF OMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ