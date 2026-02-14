Θέατρο, σινεμά, έκθεση και jazz: Οι επιλογές που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο

Θέατρο

«Ο Γλάρος»

του Άντον Τσέχωφ

Χώρο FIAT: Συγγρού 114, Κουκάκι

Η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από μια διάσημη ηθοποιό, τον γιο της που παλεύει να χαράξει τη δική του καλλιτεχνική πορεία και έναν επιτυχημένο συγγραφέα, σε ένα πλέγμα ανεκπλήρωτων επιθυμιών, έρωτα και ανταγωνισμού.

Οι ήρωες συγκρούονται με τα όνειρα και τις ματαιώσεις τους, αναζητώντας αναγνώριση και ουσιαστική αγάπη. Ένα διαχρονικό έργο για τις ανθρώπινες αδυναμίες, τις φιλοδοξίες και το τίμημα της τέχνης με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Διδασκάλου.

Δραματουργική επεξεργασία-Διασκευή -σκηνοθεσία -σχεδιασμός σκηνικού: Γιώργος Βάλαρης

Πρωταγωνιστούν: Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Τάκης Σακελλαρίου, Δημήτρης Τσίκλης, Νάνσυ Μπούκλη, Αναστασία Γαλερού Βλάσση, Βασίλης Αφεντούλης, Πάνος Κλάδης

Εισιτήρια: more.com

«Locanderia»

του Κάρλο Γκολντόνι

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν - Σκηνή Φρυνίχου: Φρυνίχου 14, Πλάκα

Μια από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες της ευρωπαϊκής δραματουργίας παρουσιάζεται μέσα από μια σύγχρονη, ζωντανή σκηνοθετική ματιά, με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, η οποία ερμηνεύεται επί σκηνής από τριμελή ορχήστρα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μιραντολίνα, μια δυναμική και ευφυής γυναίκα που χειρίζεται με μαεστρία το ερωτικό παιχνίδι, αμφισβητώντας τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής της. Με αιχμηρό χιούμορ και γρήγορους ρυθμούς, η παράσταση φωτίζει τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα, μεταφέροντας το κλασικό έργο στο σήμερα με φρεσκάδα και θεατρική ενέργεια.

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

Πρωταγωνιστούν: Βερόνικα Δαβάκη, Ιβάν Σβιτάϊλο, Ντίνος Ποντικόπουλος, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Βάσια Λακουμέντα, Μάϊρα Γραβάνη, Σαμψών Φύτρος

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

«Δύο ξεροκέφαλες κουτάλες»

των Άγγελου Αγγέλου - Έμης Σίνη

Θέατρο Αργώ - Κεντρική Σκηνή: Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο

Κυριακές στις 12:00

Σε ένα παλάτι γεμάτο αυστηρούς κανόνες, δύο μάγειρες - ένας από την Ανατολή και ένας από τη Δύση - καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ετοιμάσουν το πιο ξεχωριστό γεύμα για τον μικρό πρίγκιπα. Όμως η συνεργασία τους μόνο εύκολη δεν είναι. Οι διαφορές τους μοιάζουν αγεφύρωτες και το έπαθλο για τον νικητή είναι μία και μοναδική θέση στο παλάτι.

Όταν η ένταση κορυφώνεται, ένα απρόσμενο ταξίδι στη Χώρα των Σκέψεων αλλάζει τα πάντα. Εκεί, οι σκέψεις όλων – ακόμα και των παιδιών της παράστασης – ακούγονται δυνατά και πετούν ελεύθερες στον αέρα. Για να επιστρέψουν, όμως, πρέπει πρώτα να μάθουν κάτι βασικό, να ακούν ο ένας τον άλλον.

Σκηνοθεσία - Κινησιολογία: Φοίβος Συμεωνίδης

Πρωταγωνιστούν: Αφροδίτη Κλεοβούλου, Γιάννης Οικονομίδης, Βασίλης Χατζηδημητράκης

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Ο Μυστικός Πράκτορας»

του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου

Το 1977, στην πιο σκοτεινή περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία, ένας άντρας με βαθιά γνώση της τεχνολογίας επιστρέφει στο Ρεσίφε, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του ένα αινιγματικό παρελθόν. Εκείνο που αναζητά είναι η ηρεμία, όμως η πόλη αποδεικνύεται ένα τοπίο φόβου, καχυποψίας και αόρατης επιτήρησης.

Πρόκειται για ένα βραζιλιάνικο πολιτικό δράμα με στοιχεία θρίλερ, με πρωταγωνιστή τον Βάγκνερ Μούρα. Μέσα σε ένα ασφυκτικό καθεστώς παρακολούθησης και καταστολής, ο ήρωας καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για επιβίωση και στις σκιές που τον ακολουθούν, σε μια ιστορία όπου η προσωπική διαδρομή διασταυρώνεται με τη βίαιη πολιτική πραγματικότητα της εποχής.

«Δύο Εποχές, Δύο Ξένοι»

ο Σο Μιγιάκε

Βασισμένη σε έργα του Γιοσιχάρου Τσούγκε, η ταινία ακολουθεί τη Λι, μια Κορεάτισσα σεναριογράφο που περνά δημιουργική κρίση και αποσύρεται σε ένα ορεινό πανδοχείο, όπου γνωρίζει έναν μεσήλικα άνδρα στοιχειωμένο από το παρελθόν του. Μέσα από τη σιωπηλή τους συνύπαρξη, αναδύεται μια λεπτή ιστορία κατανόησης και συμφιλίωσης.

Η ταινία τιμήθηκε με τη Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ Λοκάρνο.

Έκθεση

Αλέξης Ακριθάκης «Μια γραμμή κύμα»

Η έκθεση "Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα" παρουσιάζει την καλλιτεχνική πορεία του Αλέξη Ακριθάκη, από τις ψυχεδελικές εικόνες της δεκαετίας του ’60 μέχρι τα τελευταία του έργα. Περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα όπως η "βαλίτσα", κατασκευές με λαμπάκια, εξπρεσσιονιστικά τοπία και πορτρέτα, καθώς και άγνωστες πτυχές της δημιουργικότητάς του. Η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές και αποτελεί την πρώτη μεγάλη αναδρομική παρουσίαση του καλλιτέχνη στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια.



Επιμέλεια: Χλόη Ακριθάκη, Αλέξιος Παπαζαχαρίας

Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς: Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

Ωράριο Σαββάτου: 10:00-22:00

Ωράριο Κυριακής: 10:00 - 18:00

Εισιτήρια: tickets.benaki.org ή από τα ταμεία εισιτηρίων του Μουσείου κατά τις ημέρες και ώρες επίσκεψης

Μουσική

«Andreas Polyzogopoulos Trio - Chet's Mood»

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Κοντραφούρης στο πιάνο και ο Κώστας Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο προσεγγίζουν τον ευαίσθητο, cool ήχο του Chet Baker, ερμηνεύοντας αγαπημένα jazz standards στο ιδιαίτερο σχήμα χωρίς τύμπανα - όπως τα παρουσίαζε και ο ίδιος την τελευταία δεκαετία της ζωής του.

Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση και ένας ουσιαστικός φόρος τιμής στον Chet Baker, μέσα από τρεις μοναδικές παραστάσεις που θα ηχογραφηθούν ζωντανά και θα αποτελέσουν τη βάση για ένα μελλοντικό άλμπουμ.

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – τρομπέτα / φλικόρνο

Γιώργος Κοντραφούρης – πιάνο

Κώστας Κωνσταντίνου – κοντραμπάσο

Εισιτήρια: more.com

