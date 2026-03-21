Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” παρουσιάζει μια ξεχωριστή καμπάνια πολιτισμού και κοινωνικού μηνύματος, μέσα από μια σειρά βίντεο όπου η δύναμη της ελληνικής ποίησης συναντά τις διαχρονικές αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του ανθρωπιστικού της έργου, αναδεικνύοντας με διακριτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο το αποτύπωμα της προσφοράς της στην κοινωνία.

Στη σειρά αυτή, δημοφιλή και αγαπητά πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής δίνουν τη δική τους φωνή σε εμβληματικά ποιήματα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, μεταφέροντας στο κοινό το βαθύτερο νόημα και τη διαχρονική δύναμη των στίχων τους, ενώ κάθε ποίημα έχει επιλεγεί και αντιστοιχιστεί συμβολικά με έναν από τους βασικούς πυλώνες αξιών που καθοδηγούν τη δράση της Αποστολής, όπως η αγάπη, η πίστη, η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη, η προσφορά, η ελπίδα, η αξιοπρέπεια, η φροντίδα και η μνήμη.

Μέσα από την καλλιτεχνική αυτή προσέγγιση, η ποίηση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον λόγο και την πράξη, υπενθυμίζοντας ότι οι αξίες που ενέπνευσαν τους μεγάλους Έλληνες ποιητές αποτελούν ταυτόχρονα τις ίδιες αξίες που καθοδηγούν καθημερινά το έργο της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», μιας οργάνωσης που από το 2010 δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό τομέα με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το πολυδιάστατο έργο της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων που καλύπτουν βασικές ανάγκες διαβίωσης οικογενειών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, προγράμματα σίτισης και διανομής τροφίμων, δράσεις φροντίδας και υποστήριξης της τρίτης ηλικίας, δομές και πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία, προγράμματα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και δράσεις στήριξης προσφύγων, μεταναστών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της καμπάνιας υπογράφει ο ηθοποιός και βραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος καθοδήγησε τους συμμετέχοντες ώστε κάθε απαγγελία να αποτυπώνει την ουσία και τη συναισθηματική δύναμη των ποιημάτων, μετατρέποντας κάθε βίντεο σε μια μικρή στιγμή στοχασμού και σύνδεσης με τις αξίες που διαμορφώνουν μια κοινωνία αλληλεγγύης.

Στην καμπάνια συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι: Έβελιν Ασουάντ, Γιώργος Γεροντιδάκης, Ράνια Θρασκιά, Λεωνίδας Κακούρης, Ιωάννης Μελισσανίδης, Τάσος Νούσιας, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Μαρία Παπαφωτίου, Σταύρος Παρχαρίδης και Μιχάλης Σαράντης οι οποίοι ερμηνεύουν ποιήματα σπουδαίων δημιουργών της ελληνικής λογοτεχνίας, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος Σικελιανός, Κωστής Παλαμάς, Μαρία Πολυδούρη, Τάσος Λειβαδίτης, Γιάννης Ρίτσος, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, Γιώργος Σεφέρης και Κική Δημουλά.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” επιλέγει να τιμήσει την ποίηση όχι μόνο ως μορφή τέχνης, αλλά και ως φορέα αξιών που εξακολουθούν να εμπνέουν την κοινωνία, υπενθυμίζοντας ότι η αγάπη προς τον άνθρωπο, η αλληλεγγύη και η φροντίδα για τον συνάνθρωπο παραμένουν διαχρονικά θεμέλια μιας πιο ανθρώπινης και συνεκτικής κοινωνίας.

Δείτε όλα τα βίντεο στο κανάλι της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” στο Youtube και τις επίσημες σελίδες της σε Facebook και Instagram.

