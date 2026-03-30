Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σεζόν του «Euphoria» -Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Έρικ Ντέιν

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του «Euphoria», στο οποίο εμφανίζεται και ο αγαπητός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, μετά από δεκάμηνη «μάχη» με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Ο ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του Καλ Τζέικομπς, τον πατέρα του Νέιτ Τζέικομπς που υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι, προκαλώντας συγκίνηση στους θαυμαστές. Στο τρέιλερ, ο χαρακτήρας του Ντέιν ξανασυναντά την Τζουλς, που υποδύεται η Χάντερ Σέιφερ, η οποία τον ρωτά: «Με θυμάσαι;», με εκείνον να απαντά: «Πώς θα μπορούσα να σε ξεχάσω;».

Ο ηθοποιός ξεκίνησε τα γυρίσματα της 3ης σεζόν του «Euphoria» μόλις τέσσερις ημέρες αφού έκανε γνωστό ότι πάσχει από την σπάνια ασθένεια, τον Απρίλιο του 2025. Όπως είχε πει τότε, «νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω».

Παράλληλα με την επιστροφή του Έρικ Ντέιν, του Τζέικομπ Ελόρντι και της Χάντερ Σέιφερ, στην 3η σεζόν του «Euphoria» θα επιστρέψουν και οι Ζεντέγια, Σίντνεϊ Σουίνι, Αλέξα Ντέμι, Μοντ Απάτοου και Κλόι Τσέρι ως πρωταγωνιστές της σειράς. Ο Κόλμαν Ντομίνγκο και η Νίκα Κινγκ επιστρέφουν ως guest stars.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η 3η σεζόν παρουσιάζει «μια ομάδα παιδικών φίλων που παλεύουν με την αρετή της πίστης, την πιθανότητα της λύτρωσης και το πρόβλημα του κακού».

Η 3η σεζόν του «Euphoria» θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 12 Απριλίου.

Τι είναι το ALS

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα κινητικά νεύρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση και σταδιακή απώλεια βασικών λειτουργιών, όπως η ομιλία, η κίνηση, η κατάποση και η αναπνοή. Παρότι υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της, προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική ίαση.