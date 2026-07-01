Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησαν οι Εκδόσεις Άνω Τελεία, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια της πεζογράφου, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 54 της χρόνια

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

Η Ματίνα Παναγιωτελίδου

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  • Η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου πέθανε στις 30 Ιουνίου σε ηλικία 53 ετών από ανεύρυσμα εγκεφάλου.
  • Η συγγραφική της πορεία εστίαζε στα προβλήματα της εφηβείας, με σημαντικό έργο το μυθιστόρημα «Γιατί δεν με βλέπεις» που κυκλοφόρησε το 2022.
  • Ήταν εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ζούσε στη Δράμα, ενώ είχε σπουδάσει Παιδαγωγικά και Αγγλική Φιλολογία.
  • Η Ματίνα Παναγιωτελίδου ήταν επίσης γνωστή για την ενεργή δράση της στην προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
  • Οι Εκδόσεις Άνω Τελεία εξέφρασαν τη θλίψη τους και συλλυπητήρια στην οικογένειά της με αφορμή τον θάνατό της.
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Βαρύ πένθος στον χώρο του βιβλίου προκάλεσε η είδηση του θανάτου της συγγραφέα Ματίνας (Συρματένιας) Παναγιωτελίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ (30/6), έπειτα από ανεύρυσμα εγκεφάλου, λίγες ημέρες πριν από τα 54α γενέθλιά της.

Την είδηση ανακοίνωσαν οι Εκδόσεις Άνω Τελεία με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά της.

Η πορεία της

Η Ματίνα Παναγιωτελίδου γεννήθηκε το 1972 στην Έδεσσα και μεγάλωσε στον Εξαπλάτανο Αλμωπίας, το χωριό του Μενέλαου Λουντέμη, για το οποίο μιλούσε πάντα με ιδιαίτερη υπερηφάνεια.

Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το 2007 διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση και υπηρέτησε επί σειρά ετών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ζώντας μόνιμα στη Δράμα. Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών, της Μαρίας και της Άννας.

Το συγγραφικό της έργο

Η συγγραφική της πορεία ξεκίνησε με το πρώτο της βιβλίο, το οποίο διακρίθηκε στον διαγωνισμό συγγραφής εφηβικού μυθιστορήματος που προκήρυξε το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το 2022 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Άνω Τελεία το δεύτερο - και, όπως αποδείχθηκε, τελευταίο - βιβλίο της, το μυθιστόρημα «Γιατί δεν με βλέπεις», το οποίο πραγματεύεται το ζήτημα της νεανικής νευρικής ανορεξίας.

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Το βιβλίο «Γιατί δεν με βλέπεις» της Ματίνας Παναγιωτελίδου

Οι ανησυχίες, οι δυσκολίες και τα προβλήματα της εφηβείας αποτέλεσαν τον βασικό άξονα του συγγραφικού της έργου.

Η αγάπη της για τα αδέσποτα

Πέρα από τη συγγραφή και την εκπαιδευτική της πορεία, η Ματίνα Παναγιωτελίδου ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τη συνεχή και έμπρακτη δράση της υπέρ των αδέσποτων ζώων, συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες φροντίδας και προστασίας τους.

Η ανακοίνωση των Εκδόσεων Άνω Τελεία

Στην ανακοίνωσή τους, οι Εκδόσεις Άνω Τελεία αναφέρουν: «Με θλίψη αποχαιρετούμε την πεζογράφο Ματίνα (Συρματένια) Παναγιωτελίδου, η οποία έφυγε σήμερα από ανεύρυσμα εγκεφάλου, λίγες μέρες πριν τα 54α γενέθλιά της. Ευχόμαστε στον σύζυγο και τις κόρες της κουράγιο και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

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