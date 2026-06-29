Πέθανε ο ψυχοθεραπευτής Βίκτορ Γιάλομ

Snapshot Ο Βίκτορ Γιάλομ, γιος του Ίρβιν Γιάλομ, αυτοκτόνησε τον Φεβρουάριο του 2026 σε ηλικία 66 ετών.

Ήταν ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτικός και ιδρυτής της πλατφόρμας Psychotherapy.net, που εκπαίδευσε επαγγελματίες ψυχικής υγείας παγκοσμίως.

Πάλεψε με ψυχική ασθένεια, η οποία επιδεινώθηκε τον τελευταίο χρόνο πριν την αυτοκτονία του. Snapshot powered by AI

Η παγκόσμια κοινότητα της ψυχοθεραπείας θρηνεί την απώλεια του Βίκτορ Γιάλομ, γιου του κορυφαίου ψυχιάτρου και συγγραφέα Ίρβιν Γιάλομ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο Βίκτορ Γιάλομ αυτοκτόνησε στις 26 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 66 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Η είδηση του θανάτου του Βίκτορ Γιάλομ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Psychotherapy, την οποία είχε δημιουργήσει ο γιος του Ίρβιν Γιάλομ.

Ποιος ήταν ο Βίκτορ Γιάλομ

Ο Βίκτορ Γιάλομ δεν έγινε γνωστός μόνο ως γιος του Ίρβιν Γιάλομ. Υπήρξε ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτικός, επιχειρηματίας και ιδρυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Psychotherapy.net, η οποία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα από εκατοντάδες εκπαιδευτικά βίντεο, συνεντεύξεις και σεμινάρια με κορυφαίους ειδικούς, συνέβαλε ουσιαστικά στη διάδοση της ψυχοθεραπευτικής γνώσης και στη διαρκή επιμόρφωση χιλιάδων επαγγελματιών.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια Γιάλομ γνωστοποίησε ότι ο Βίκτορ Γιάλομ έδωσε τέλος στη ζωή του στο σπίτι του, στο Σαν Άνσελμο της Καλιφόρνιας. Η είδηση έγινε γνωστή πριν λίγο καιρό, αφού αναφέρεται ότι ο θάνατος του 66χρονου ψυχοθεραπευτή έγινε τον Φεβρουάριο του 2026. Η είδηση της εκδημίας του Βίκτορ Γιάλομ προκάλεσε συγκίνηση σε συναδέλφους, μαθητές και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του γιου του Ίρβιν Γιάλομ και αδελφού μου, Βίκτορ Γιάλομ. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για την οικογένειά μας, αλλά και για τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων που τον γνώρισαν μέσα από το έργο του στο Psychotherapy.net» αναφέρεται σε δήλωση που αποδίδεται στον Μπεν Γιάλομ και η οποία αναρτήθηκε στο Facebook.

«Ο Βίκτορ ήταν ένας οραματιστής, καλλιτέχνης και άνθρωπος με ξεχωριστό χιούμορ. Σε διάφορες περιόδους της ζωής του πάλεψε με την ψυχική ασθένεια. Τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του ήταν ιδιαίτερα δημιουργικά, θετικά και γεμάτα επιτυχίες. Δυστυχώς, όμως, τον τελευταίο χρόνο η ασθένειά του επιδεινώθηκε και τον Φεβρουάριο έβαλε τέλος στη ζωή του. Μας λείπει αφάνταστα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και τη μνήμη του Βίκτορ υπάρχουν στη σχετική σελίδα που δημιούργησε η οικογένεια. Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του μπορούν, αντί στεφάνων, να στηρίξουν το American Foundation for Suicide Prevention, συμβάλλοντας στην πρόληψη της αυτοκτονίας και στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας.

Κρατήστε σφιχτά τους ανθρώπους που αγαπάτε», καταλήγει η συγκινητική ανακοίνωση του Μπεν Γιάλομ για τον θάνατο του αδελφού του Βίκτορ.

Σύγχυση στα social media – Τι απαντούν όσοι γνώριζαν τον Βίκτορ Γιάλομ

Παρότι η είδηση για τον θάνατο του Βίκτορ Γιάλομ δημοσιεύθηκε από την επίσημη σελίδα του Ίρβιν Γιάλομ και επιβεβαιώθηκε από τον αδελφό του, Μπεν Γιάλομ, καθώς και από το Psychotherapy.net, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για πιθανό hoax ή ψευδή είδηση.

Ωστόσο, η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από τον Έλληνα ψυχολόγο Χάρη Πίσχο, ο οποίος ανέφερε πως επικοινώνησε με συνεργάτες του Βίκτορ Γιάλομ στο Psychotherapy.net.

Στη δημοσίευσή του έγραψε μεταξύ άλλων:

«Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες, δυστυχώς ο Βίκτωρ Γιάλομ αυτοκτόνησε και δεν είναι fake news. Μου το επιβεβαίωσαν και συνεργάτες του στο Psychotherapy.net, που μίλησα σήμερα μαζί τους και μου εξήγησαν περισσότερα που δεν θέλω να μοιραστώ».

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι η αυτοκτονία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι ο Βίκτορ Γιάλομ ήταν ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής δεν τον καθιστούσε άτρωτο απέναντι στις προσωπικές δυσκολίες.

«Οι ψυχολόγοι δεν είμαστε άτρωτοι και πρέπει πρώτα απ’ όλα να βοηθάμε και τους εαυτούς μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε επαγγελματικό τίτλο υπάρχει ένας ευάλωτος άνθρωπος και καλώντας όλους να δείξουν σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος.

Ένα σημαντικό αποτύπωμα στον χώρο της ψυχικής υγείας

Παρότι μεγάλωσε δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας, ο Βίκτορ Γιάλομ χάραξε τη δική του αυτόνομη πορεία. Το έργο του επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των θεραπευτών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για να κάνει τη γνώση πιο προσιτή και πρακτική.

Η συμβολή του θεωρείται καθοριστική στην εξέλιξη της σύγχρονης εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία, με την πλατφόρμα που δημιούργησε να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες σε πολλές χώρες.

Ο Ίρβιν Γιάλομ με τον γιο του, Βίκτορ Γιάλομ, σε παλαιότερη συζήτηση

Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του, πλήθος ανθρώπων από τον χώρο της ψυχικής υγείας αποχαιρέτησε τον Βίκτορ Γιάλομ, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση της ψυχοθεραπευτικής γνώσης και στην υποστήριξη των επαγγελματιών του κλάδου.