Παναθηναϊκός AKTOR: Ακυρώθηκαν τα φιλικά της τελευταίας ημέρας του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο λόγος για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τους Σίδνεϊ Κινγκς και της Παρτιζάν με τους 36ers της Αδελαΐδας, τα οποία ήταν προγραμματισμένα για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η αλλαγή των δεδομένων προέκυψε λόγω της πρόωρης έναρξης της Euroleague, η οποία θα κάνει φέτος τζάμπολ στις 30 Σεπτεμβρίου και τόσο το «τριφύλλι», όσο κι η ομάδα του Βελιγραδίου επιθυμούν οι παίκτες τους να έχουν, όσο το δυνατόν, περισσότερες ημέρες ξεκούρασης πριν την πρεμιέρα. Να θυμίσουμε ότι την 1η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, ενώ η Παρτιζάν παίζει εκτός έδρας με την Ντουμπάι BC.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 18 Σεπτεμβρίου στην «John Cain Arena», ενώ τρεις ημέρες αργότερα (ήτοι 21 Σεπτεμβρίου) οι «πράσινοι» θα παίξουν με τους Adelaide 36ers κι η ομάδα του Βελιγραδίου με τους Syndey Kings. Αμφότερα τα ματς θα γίνουν στην «Qudos Bank Arena».

Η λίγκα της Αυστραλίας στη σχετική ανακοίνωση της, αναφέρει:

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, η εκδήλωση του Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ, ακυρώνεται για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Αυτό οφείλεται στην πρόωρη ημερομηνία έναρξης της σεζόν της EuroLeague, η οποία ξεκινά τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα, οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήρια μπορούν είτε να συμμετάσχουν στην εκδήλωση PGT την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να μεταφέρονται ομαλά χωρίς επιπλέον κόστος, είτε να επιλέξουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Οι κάτοχοι εισιτηρίων ενθαρρύνονται να ελέγξουν το email που έχουν δηλώσει στο Ticketek για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία».

Διαβάστε επίσης