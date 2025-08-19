Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Βγήκαν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες

Στη διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού AKTOR τέθηκαν μεμονωμένα εισιτήρια για όλους τους εντός έδρας αγώνες της Euroleague.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR
Στη διάθεση των οπαδών τα μεμονωμένα εισιτηρία για τους αγώνες της Ευρωλίγκας
PAOBC
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία σεζόν γεμάτη sold out ετοιμάζονται να ζήσουν όλοι στον Παναθηναϊκό AKTOR για τη νέα σεζόν, καθώς μετά την διάθεση 15.000 εισιτηρίων διαρκείας, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν τη διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στην Euroleague.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague 2025-2026.

Η νέα σεζόν ξεκινά και το ΟΑΚΑ ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί την πιο δυνατή φωνή της διοργάνωσης: τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο που έχει ταυτιστεί με ιστορικές στιγμές και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, καλείται και φέτος να γίνει το σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής πορείας μας.

Η παρουσία σας δεν αποτελεί απλώς στήριξη, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε τον δρόμο προς την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ειδικά όταν η δύναμη του πολλαπλασιάζεται από χιλιάδες φωνές, οι οποίες ενώνονται σε έναν παλμό.

Η διάθεση 15.000 εισιτηρίων διαρκείας, που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, είναι η απόδειξη της εμπιστοσύνης σας. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι μπροστά μας. Να ζήσουμε όλοι μαζί μια σεζόν γεμάτη sold out σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Η στιγμή είναι τώρα και δείχνει έτοιμη να αποτελέσει την αρχή για κάτι μεγάλο, για κάτι ιστορικό. Γιατί αδιαμφισβήτητα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον κάθε έναν από εσάς για να γράψει τις επόμενες χρυσές σελίδες της ιστορίας του.

Η κορυφή ανήκει σε όσους δεν σταματούν να πιστεύουν. Τα λέμε στο ΟΑΚΑ!

Διαβάστε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!

Πατήστε εδώ: http://4gcaz.app.link/ticket».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η φρίκη των εξαφανισμένων ορφανών - Αποκαλυπτική έρευνα των New York Times

11:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Naomi Watts: Ξεσπά σε κλάματα γιατί ο γιος της πάει στο κολέγιο

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: 11 «ευχαριστώ» σε πέντε λεπτά - H... ευγνωμοσύνη Ζελένσκι στον Τραμπ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

11:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και το Champions League

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

11:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Μοντερέι

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια προϊόντα θα είναι πιο ακριβά από το φθινόπωρο

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνδυνος στο κινητό σας: Οι 9 εφαρμογές που... ξαφρίζουν ψηφιακά πορτοφόλια

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: 454.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την αρχή του χρόνου

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

10:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Βγήκαν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με 21 μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύουν το πολύτιμο πολιτιστικό απόθεμα του Λεκανοπεδίου

10:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σπουδές Φαρμακευτικής: Για τον άνθρωπο και την επιστήμη

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δίνουν μάχη» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του - «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Οι συμφωνίες, οι διαφωνίες και στο βάθος... τριμερής με Πούτιν

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Μέχρι πότε μπορείτε να τον εκδώσετε μόνοι σας - Ποια είναι η διαδικασία

09:20ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ, το κοστούμι του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σωματοφύλακες

20:56ΥΓΕΙΑ

Γιατί νυστάζουμε στον καναπέ και... ξυπνάμε όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι; - Ψυχολόγος εξηγεί

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο του Only Fans - Άγγιξε το στήθος μοντέλου σε δήθεν έλεγχο

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ